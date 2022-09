Amalia Granata reculó tras el atentado a Cristina: "Si me equivoco pediré disculpas"

La legisladora aclaró sus dichos tras el atentado a la vicepresidenta y admitió que está dispuesta a pedir perdón.

Amalia Granata salió a dar explicaciones tras sus mensajes por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que no tiene "ningún discurso de odio". También adelantó que pedirá "disculpas" si se esclarece el caso y se comprueba que fue un atentado.

"Primero quiero aclarar que yo no tengo ningún discurso de odio, que es lo que quieren instalar constantemente sobre mi persona, ni incito a la violencia, sino por el contrario. Creo que la violencia viene del otro lado. Si ustedes leen los comentario de mi tuit y ven el nivel de violencia que recibo diariamente por sólo escribir lo que pienso es terrible", expresó la legisladora.

En declaraciones a Uno Santa Fe, Granata dijo que será "prudente" y aguardará "que se esclarezca el caso".

"Seré prudente y que se esclarezca el caso y si así pasa, porque para mí todo es muy dudoso, y dicen que fue un atentado, saldré a pedir las disculpas correspondientes. Mientras tanto puedo pensar lo que puse en Twitter", añadió.

El titular del bloque justicialista de la Legislatura provincial, Leandro Busatto, adelantó que pedirá la remoción de Granata en una sesión especial. Al respecto, Granata dijo que "eso no se puede hacer", ya que "se estaría como censurando mi pensamiento".

"Primero, eso no se puede hacer, por lo que primero (que debe hacer Busatto) debe instruirse, sobre todo él que es abogado, en lo que se puede hacer y no dentro de la Cámara, ya que estaría como censurando mi pensamiento y postura, cuando no es ninguna incitación al odio o la violencia mis dichos", afirmó.

Para Granata, sería "antidemocrático" apartarla de su banca, y sostuvo que los legisladores representan "a un pueblo de diferentes voces" y que no se puede "querer echar a alguien porque piensa diferente".

Sobre la repercusión de sus posteos en Twitter, la diputada dijo que no la "sorprendió" y opinó que se está llevando a cabo "un circo partidario". "No me sorprendió, sino que lo tomo de quien viene. Gente que está haciendo de esto un circo partidario, en lugar de ocuparse por los problemas que les están pasando a los santafesinos", añadió. Para Granata, "se debe investigar lo sucedido y llegar a la verdad. Todo me parece muy oscuro, sospechoso".

"Ella tiene doble custodia y no hizo nada, siguió saludando como si nada. El señor que dicen que la apuntó con un arma es mediático porque sale por Crónica TV. El Presidente sale por cadena nacional y pide un feriado para hoy, cuando el país está estallado por desocupación, inflación, hambre. La gente necesita trabajar y los pibes ir a la escuela y él organiza un paro para llenar las plazas", agregó.

Luego, pidió que le permitan "seguir con mi postura", y dijo que no le deseó "la muerte a nadie ni incité a la violencia a nadie".

"Simplemente dudo de un hecho que hoy está en la Justicia, como ellos siempre repiten que hasta que Cristina no sea condenada, todos son inocentes. Yo, hasta que el hecho no se esclarezca, tengo mi pensamiento. Si me equivoco pediré disculpas, si no, tendré razón", concluyó.