Fernando Iglesias defendió el ataque de Macri a C5N

Luego del ataque al periodismo, el diputado fue uno de los únicos que respaldó y justificó el ataque que realizó el ex mandatario.

El diputado nacional Fernando Iglesias volvió a romper las buenas formas y, esta vez, lo hizo con una fuerte defensa a Mauricio Macri ante el salvaje ataque a C5N y, además, justificó lo hecho por el ex presidente cuando se presentaba a declarar en Dolores.

La actitud del ex mandatario, Mauricio Macri, en Dolores con el periodismo fue uno de los hechos mas repudiado por varios colegas y organizaciones periodísticas. Sin embargo, alejado de cualquier situación el diputado ultramacrista lanzó una nueva polémica en Twitter y comentó que "la reacción del periodismo por lo del micrófono usa la vara de Suiza". Al respecto, aseguró: "La reacción del periodismo por lo del micrófono usa la vara de Suiza, país donde el periodismo estaría exigiendo la renuncia del Presidente por los desaparecidos en cuarentena, los casos Solange y Abigail, la renuncia a las vacunas, el vacunatorio VIP y las festicholas. Cómplices"".

De esta forma, con ese comentario, el ultramacrista volvió a defender y justificar al ex mandatario. Por el contrario, numerosos miembros de la Cámara de Diputados rechazaron la agresión. Por ejemplo, laa portavoz de Casa Rosada, Gabriela Cerruti, se expresó en defensa de la libertad de expresión y repudió las agresiones de Mauricio Macri contra el canal de noticias C5N.



"Garantizar la libertad de expresión es parte del Estado de Derecho. Nunca hemos discriminado a un medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción, repudiamos el ataque del ex presidente c5n y C5N. Libertad de expresión y coso...". También la diputada nacional por la provincia de Chaco, Lucila Masín, repudió "la actitud del ex presidente Macri a la agresión a #C5N" y marcó: "Sus actitudes son antidemocráticas, privilegiadas e intolerantes a la libertad de expresión".

En tanto, la diputada porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, Victoria Montenegro, publicó un video con el momento en que Macri toma el micrófono de C5N e ironizó: "Libertad de prensa".