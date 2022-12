Elisa Carrió no vio el Mundial: "Soy mufa como Macri"

La líder de la Coalición Cívica reflotó un tema que molesta al ex presidente. Qué dijo el ex presidente al respecto.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió afirmó que el ex presidente Mauricio Macri es mufa al igual que ella. En una entrevista destacó que los festejos fueron en paz pese a la multitudinaria convocatoria en el centro porteño.

"Lo que me pasó fue que casi soy como Macri, porque una sola vez fui al comedor donde miraban el partido y de repente... penal para Francia. En el acto me volví a mi cuarto, porque soy mufa", dijo Carrió ante el conductor de televisión Luis Novaresio, que luego cambió de tema.

Luego, Carrió sostuvo que los festejos fueron en paz cuando Novaresio le preguntó sobre los supuestos problemas en la convocatoria. "Lo que si vi es lo que puede un pueblo. Fue un festejo en paz: obviamente había gente que tenía droga, pero en general para una manifestación de esa magnitud fue pacífica. Entonces yo creo que no hay que estar en los detalles, creo que si el pueblo puede esto, entonces la Argentina puede ser feliz, pero todos los días", dijo.

"Puede tener un proyecto de nación para ser feliz y no ser un pueblo sufriente", agregó Carrió, quien luego sostuvo que Cristina Kirchner y Mauricio Macri están terminados en materia de elecciones. "Cristina ya fue, porque no gana en segunda vuelta. Macri tampoco gana en segunda vuelta y por eso se retiraron", opinó la ex diputada nacional quien le dijo a la vicepresidenta que "tiene que irse por su familia, tiene que irse por su hija".

Qué dijo Macri acerca de ser mufa: "Son bobos"

Mauricio Macri se mostró enojado con aquellos que le dicen mufa y salió a repudiarlo durante una entrevista que dio en Todo Noticias luego de volver del mundial de Qatar. "Son muy bobos", afirmó el expresidente sobre las críticas que recibió. Además, sostuvo que "ellos que ganan con estas cosas bullying, que todo el tiempo agreden a los que piensan distinto. Es horrible como mensaje que aquel que está en el poder haga eso. Es la cultural del poder más oscura que tenemos en Argentina. Vino de lo más alto del poder, todos juntos alineados haciendo esa cosa espantos".

Dentro de Juntos por el Cambio se mostraron preocupados por la caracterización de mufa. El ex presidente incluso hizo un sorteo de su "bufanda de la suerte" que utilizó supuestamente en todos los partidos del mundial.