En el marco de la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan por el que murieron 44 personas, el fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellve, acompañó el pedido de las querellas de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan de que se impute y se cite a indagatoria al expresidente Mauricio Macri, al exjefe de la Armada Marcelo Srur y al exministro de Defensa Oscar Aguad.

La abogada Valeria Carreras solicitó la imputación de cada uno de los responsables, "cada uno en la participación que le cupo" por el delito de homicidio con dolo eventual reiterado y abandono de persona. En el caso del hombre PRO, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y mal desempeño.

La letrada explicó a El Destape que, hace un año, la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, "dijo que no correspondía imputar a Macri, Aguad y Srur" algo que pidió que se modifique. "Hoy, cuando hice mi alegato, pedí que se revoque eso, que se los impute e indague a los tres. El fiscal en su dictamen dijo que adhería al pedido de la querella", aclaró.

En el caso de Mauricio Macri, se detalló que "permitió que a través de las delegaciones de facultades a sus ministros en este caso al ministro de defensa Oscar Aguad, se permitiera volver a navegar al submarino ARA San Juan, sin estar en condiciones, con los antecedentes de la navegación critica de julio de 2017, sin pirotecnia, con los canisters de cal soda vencidos en más del 90%".

Además, se argumentó que "la delegación de atribuciones [en los ministros] nunca implica delegación de responsabilidades. ¿A qué se dedica un jefe de Estado si no a seguir las políticas de sus ministros, sobre todo en aquellas áreas críticas?".

Por ello la querella, "ante las copiosas constancias que obran en la causa, pide formalmente la imputación del Presidente de la Nación en su rol de autoridad máxima, de las Fuerzas, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y mal desempeño".

Hace dos días, El Destape reveló que los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan no tuvieron comunicación con la base de la Armada horas antes de la implosión porque el Ministerio de Defensa no había pagado una deuda con la telefónica Claro por el servicio. Así, os mensajes que enviaban los submarinistas del Ara San Juan no eran recibidos en tierra por las bases de la Armada, de manera que tuvieron que comunicarse por medio del sistema satelital.