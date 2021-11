Familiares del ARA San Juan temen que Macri se fugue al exterior

El ex presidente solicitó ir a Chile por un viaje de la FIFA. Denuncian que el pedido está flojo de papeles.

La querella mayoritaria de familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan se opone a que el ex presidente Mauricio Macri salga del país. En una presentación ante el juez de Dolores, Martín Bava, fundamentaron que el referente de Cambiemos mintió en su anterior salida del país cuando viajó a Arabia Saudíta y que hay peligro de fuga ante la posibilidad del procesamiento. Sobre el exmandatario pesa una prohibición de salida del país en el marco de la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino hundido.

La abogada Valeria Carreras enfatiza que el pedido ante el juez Bava para que Macri no salga de Argentina se justifica al "considerar que en dichas fechas podría estar cerca su procesamiento y entonces antes la pena en expectativa, producirse la fuga tan temida por mis representadas La fuga no es un delirio, sino algo que a la luz del comportamiento “reticente” a la justicia, ver postergación de su indagatoria, la profusa mendacidad de sus libelos y recursos, nos ponen frente a un reo con múltiples destinos donde le darían un lugar apropiado para abstraerse de la justicia".

Macri regresó de Arabia Saudita, un viaje que fue autorizado por Bava, y ahora pidió permiso para viajar a Chile desde el 30 de noviembre al 1 de diciembre próximos para participar de una “conferencia sobre cambio climático y agricultura sustentable” auspiciada por la FIFA. Bava dio vista a las partes para que opinen sobre este segundo pedido de salida del país. El ex presidente ya fue indagado en la causa y Bava quedó en condiciones de resolver su situación procesal luego que la semana pasada la Cámara Federal de Mar del Plata lo ratificó en la causa al rechazar una recusación de la defensa del expresidente.

"Llama la atención y es otra irregularidad que siendo el Pais de anfitrión Chile, en la página de UPL CHILE no figure el evento a realizarse, solo el encuentro de mujeres, solicitando se intime al imputado, fundadamente si en efecto se realiza o no dicha conferencia a su cargo", alertó Carreras en el escrito, donde además advierte que tampoco está especificado qué día dará la conferencia, ni en qué lugar.

Carreras además expuso irregularidades en el anterior viaje de Macri. Sostuvo que el ex presidente dijo haber sido invitado por el Rey de Arabia Saudita, pero denunció que nunca pudo probarlo. Además denunció que hizo una escala que no estaba prevista en Qatar. "Esta querella está en condiciones de probar y así lo requiero que NO FUE UNA ESCALA MOTIVADA EN LA ELECCION DE PASAJES , sino que una torpe mentira para justificar el cambio de destino a QATAR por razones ligadas al futbol, FIFA , FUNDACION FIFA , y a la FIA FORMULA 1", sostuvo.