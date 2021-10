Espionaje al ARA San Juan: revés para Macri en la Cámara de Mar del Plata

El camarista Alejandro Tazza rechazó las medidas de prueba y la audiencia que había pedido el expresidente, en el marco de la recusación del juez Martín Bava, quien espera este jueves a Macri para indagarlo.

El expresidente Mauricio Macri recibió su primer revés en la Cámara de Mar del Plata, en el marco de la causa en que se investiga el espionaje ilegal del gobierno macrista a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El camarista Alejandro Tazza rechazó las medidas de prueba y la audiencia que había pedido la defensa del exmandatario en el marco de la recusación del juez del caso, Martín Bava, quien espera este jueves a Macri para indagarlo. Bava considera que Macri fue quien ordenó y posibilitó las tareas ilegales de inteligencia.

Tazza rechazó los pedidos de recolección de prueba que había solicitado el abogado de Macri, Pablo Lanusse, para “demostrar” que el juez Bava no era imparcial y que por ende debe ser apartado del caso. A la par, y en lo que fue interpretado por las querellas como una maniobra dilatoria, Lanusse había reclamado una audiencia para abordar el pedido de apartamiento.

En una resolución fechada el viernes pasado, Tazza rechazó las pretensiones de Macri aunque no se expidió aún sobre la recusación en sí. “En cuanto a la prueba solicitada por el Dr. Pablo J. Lanusse en el punto III de su escrito de recusación, no resultando la misma útil y pertinente en razón a la naturaleza de la cuestión aquí debatida, NO HA LUGAR”, escribió el camarista de Mar del Plata.

A la par, desechó la solicitud de una audiencia: “Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior, como así también las razones esgrimidas por el Dr. Pablo Lanusse para la recusación en autos, los aspectos fácticos y jurídicos que instituyen el libelo que diera origen al presente legajo, y siendo que, en virtud de los fundamentos que informan la recusación efectuada, y el informe consecuente de fecha 20 de octubre del corriente (cfr. art. 61 del CPPN), no concurren circunstancias sustantivas habilitantes para instituir un espacio de verificación, confrontación y réplica de las cuestiones de hecho y de derecho introducidas, se habrá de considerar que no deviene necesario el desarrollo de la audiencia”.

Con este marco, la expectativa es que la recusación que planteó Macri (y fue rechazada “in limine” por Bava) sea revisada por la Cámara Federal de Mar del Plata antes de la indagatoria prevista para este jueves en los tribunales federales de Dolores.

El 20 de octubre pasado en lugar de presentarse a declarar Macri recusó a Bava. Lo acusó de prejuzgar por, supuestamente, haber adelantado opinión de forma intempestiva antes de definir la responsabilidad del expresidente en los hechos investigados. También le achacó falta de imparcialidad por las valoraciones que volcó en su resolución del 1º de octubre cuando citó al exmandatario por primera vez a indagatoria.

Como Macri no se presentó a las citaciones del 7 de octubre y del miércoles pasado, Bava volvió a convocar al expresidente a prestar declaración indagatoria para este 28 de octubre a las 12 en los tribunales de Dolores “bajo apercibimiento de ley”.

Para Bava, el exmandatario ordenó y posibilitó el espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del ARA San Juan y los buques Rigel y El Repunte. Le imputó seis hechos. Según reconstruyó El Destape, en los días previos y posteriores a esos sucesos Macri se reunió con el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, quien está procesado en este expediente por ser el máximo responsable de la agencia y quien recibía los informes de inteligencia ilegal.

A confesión de parte…

Mientras la Cámara de Mar del Plata resuelve la recusación de Bava que planteó Macri y desde Cambiemos se impulsa un acto de respaldo en Dolores para apoyar al expresidente este mismo jueves, la abogada querellante Valeria Carreras solicitó que se incorporen al expediente las declaraciones que brindó el expresidente Macri en medios de Santiago del Estero el jueves pasado.

¿Qué dijo Macri? Tras asegurar que esta vez sí se va a presentar y que el juez Bava es “manifiestamente incompetente”, afirmó: “En la citación ya prejuzga, porque dice que yo debo ser sancionado por cosas que nadie entiende muy bien, porque la verdad, es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del presidente que a cada lugar que va, naturalmente, tiene que saber con quién se va a reunir. Yo ni me entero. Hay gente que evalúa, que cuida la seguridad como en cualquier país del mundo”. Es decir, justificó el accionar ilegal de la AFI.

Luego siguió con el discurso de la victimización: “He sido violentamente perseguido desde que dejé el poder”. Y agregó: “Yo no espié a nadie ni mandé a espiar a nadie ni en esta causa ni en ninguna otra. Esto es una arbitrariedad”.

“Los dichos de Macri se dieron en el marco de entrevistas brindadas por el imputado en ocasión de raid proselitista en la provincia de Santiago del Estero a los siguientes medios: canal 7 y el Multimedio El Liberal. Son confesas de la tarea de inteligencia perpetrada. En ambos casos el reo afirma haber recibido informes y lo justifica”, aseguró Carreras. Y añadió: “Quedará a criterio del Juez tomar o no las declaraciones públicas como indicios conducentes”.

El debate de fondo que se intentará instalar desde el macrismo es que las tareas que se realizaron desde la AFI fueron en el marco de brindar seguridad al entonces Presidente. Una forma muy particular de brindar seguridad a Macri, por cierto, teniendo en cuenta la cantidad de causas y pruebas que reflejan que la AFI cambiemita practicó un sistemático espionaje ilegal contra propios y opositores, tal como dan cuenta el D’Alesisogate, el caso de las Bases AMBA, las causas que se originaron en los tribunales de Lomas de Zamora o las que tramitan en Comodoro Py por pinchaduras de mails y tareas ilegales de inteligencia que se dieron en el marco de las cumbres del G20 y la OMC.