Destruyeron un busto de Evita en el aniversario de su muerte

En el marco del nuevo aniversario por su muerte, el busto de Eva Duarte de Perón en Marcos Paz fue destruido y aún no se encontraron a los responsables. El Consejo del Partido Justicialista exigió a las autoridades que se investigue para dar con los responsables. Denunciaron que se trata de un delito de daño calificado al patrimonio público.

El hecho ocurrió este fin de semana cuando los militantes tenían previsto realizar la ceremonia religiosa y la tradicional marcha de antorchas, sin embargo, se encontraron que uno de los bustos de Eva había sido vandalizado. “Evita, en vida y después de su muerte, siempre ha sido objeto de ataques de todo tipo. Y en Marcos Paz no hubo excepciones”, apuntaron desde el Consejo del Partido.

Detallaron que hace apenas dos años habían restituido el monumento ubicado en Boulevard Independencia que ya había sido destruido en 1955. “Aunque lamentamos que el odio vuelva permanentemente sobre su figura, no nos sorprende, ya que en Eva se encarnan los más altos valores de justicia social y amor al pueblo humilde por sobre todas las cosas”, expresaron y enfatizaron: “Repudiamos este atentado a nuestro símbolo, así como también todo el odio vertido hacia quienes piensan distinto que hoy emana desde las más altas esferas del poder”.

En este marco, advirtieron que “los responsables del ataque constituye un delito de daño calificado al patrimonio público y que el peronismo de Marcos Paz va a exigir a las autoridades la debida denuncia penal e investigación para dar con los que lo cometieron”.

El Gobierno analiza demoler el edificio con la imagen de Evita en la 9 de Julio

El año pasado, trascendió que el Gobierno comenzó a analizar la idea de quitar el rostro de Eva Perón del emblemático edificio de Desarrollo Social, ubicado en la 9 de Julio, en pleno centro porteño. Pero no sólo eso, sino también que toma fuerza la iniciativa de directamente demoler el edificio. La medida era, supuestamente, en el marco de un “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” que lanzó la polémica ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que Pettovello "lo planteó" está "analizando técnicamente" la "necesidad de tener ese edificio enorme, que tiene un costo de funcionamiento enorme, porque no está en buen estado". "La demolición del edificio que está en la 9 de Julio no es nueva. Ya hace décadas que se menciona, yo era concejal en la Ciudad de Buenos Aires y era un tema que se discutía; no solo es un edificio que está en malas condiciones, sino que entorpecía el tránsito en una avenida troncal de la ciudad", declaró en una entrevista a Radio Mitre.