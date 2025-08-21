ANDIS: junto con Spagnuolo, también echaron al titular de Acceso a la Salud

El Gobierno oficializó el despido de las máximas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), este jueves a través del Decreto 599/2025, publicado en el Boletín Oficial. Además de haber echado al titular del organismo, Diego Spagnuolo, también se confirmó la renuncia forzada de Daniel María Garbellini, a cargo de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

La decisión del Gobierno se luego de que, en los últimos días, comenzaran a circular más de 20 audios de origen desconocido, en los que se escucharía a Spagnuolo describiendo un presunto esquema de retornos y desvío de fondos. La filtración disparó una serie de denuncias periodísticas y judiciales que derivaron en la presión sobre el Gobierno para desplazar al funcionario.

La medida de echar a Spagnuolo de su cargo de titular de la ANDIS había sido anunciada pasada la medianoche por la Vocería Presidencial y fue justificada como “preventiva”, en un intento de contener el impacto político y judicial del escándalo.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo”, informó la cuenta oficial de la Vocería Presidencial en la red social X en referencia a Spagnuolo. Garbellini, por su parte, había asumido su cargo hacia poco más de un año, en junio de 2024, con una designación transitoria que luego fue prorrogada por resolución ministerial.

Echaron a la jefa de Medicamentos de ANMAT en medio de las detenciones por el Fentanilo

En medio de las recientes detenciones vinculadas a las muertes por fentanilo, el Gobierno de Javier Milei echó a Gabriela Carmen Mantecon Fumado, la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo dependiente de la ANMAT. La funcionaria estaba a cargo del área clave en la fiscalización de sustancias controladas y en la prevención de desvíos hacia circuitos ilegales. En tanto, la resolución no especifica los motivos del cese.

La medida fue oficializada mediante el Artículo 1 de la resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece: “Limitar, a partir del 20 de agosto de 2025, la designación transitoria de la doctora Gabriela Carmen MANTECON FUMADO en el cargo de Directora Nacional del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS, unidad dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.”

La funcionaria había sido designada en marzo de 2023 mediante la Decisión Administrativa 250, y su continuidad estaba sujeta a prórrogas periódicas, la última de las cuales tramitaba bajo el expediente EX-2025-42180161- -APN-DRRHH#ANMAT. La salida de Mantecon Fumado se produce tras la detención de varios actores vinculados a las muertes por el fentanilo, aunque la resolución no especifica los motivos del cese.