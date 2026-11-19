La nueva etapa de la causa ANDIS, que pone el foco en el rol que cumplió la firma Suizo Argentina en la enorme trama de corrupción que la Justicia descubrió en la Agencia Nacional de Discapacidad, avanzó este martes y miércoles con 7 indagatorias. Y este jueves se espera una nueva tanda de convocados para avanzar con lo que es la tercera fase de esta pesquisa en la que se hicieron 39 citaciones, todas relacionadas al mundo empresario involucrado en las maniobras investigadas. Desde el entorno de uno de los convocados para la semana próxima, Pablo Atchabahian, señalado como lobista de la Suizo y exintegrante de la ANDIS, aseguraron a El Destape que tiene decidido hablar y brindar detalles de los hechos investigados.

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El 3 de noviembre pasado, la causa ANDIS –que ya cuenta con 44 procesados, entre ellos, Diego Spagnuolo, extitular del organismo e íntimo amigo del presidente Javier Milei- ingresó en una nueva etapa porque comenzaron las indagatorias relativas al accionar de la droguería Suizo Argentina, a la que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez acusan de cooptar la agencia y controlar las compras de medicamentos de alto costo administrando un esquema de cartelización con al menos otras 14 firmas, que incluyó sobreprecios de hasta 4.000 %.

En este marco, este miércoles concurrió a Comodoro Py a prestar declaración indagatoria Laura Elena Palisa Mujica de la Droguería Disval S.R.L, indicaron fuentes judiciales. Mientras que las citaciones de Leandro López, Juan Francisco Cereijo y Santiago Humberto De Angelis pautadas en principio para este miércoles se reprogramaron. El martes habían desfilado por los tribunales federales de Retiro los directivos de Droguería del Sud S.A. Estuvieron: María Luisa Macchiavello, Lucila Irene Macchiavello, Silvia Adriana Macchiavello, Marcela Macchiavello, Fernando Oris de Roa (presidente) y Hernán Jorge Bagliero (según los investigadores este último habría dejado el directorio de la firma en octubre de 2025). De acuerdo a Picardi y Rodríguez (titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas), Bagliero “ingresó al lote de Jonathan Kovalivker, en septiembre de 2024 y fue hallado como contacto en el teléfono de Emmanuel Kovalivker”. Se trata de los hermanos Kovalivker, dueños de la Suizo Argentina.

Según pudo reconstruir este medio de fuentes judiciales, todos los indagados se negaron a declarar, lo que es su derecho y parte de su estrategia de defensa.

A estos 7 imputados se suman los ya indagados en esta fase de la investigación, iniciada el 3 de noviembre: Jonathan y Emmanuel Kovalivker (los mentados dueños de Suizo Argentina), Sebastián Nuner Uner (Director de Asuntos Corporativos de la Suizo y sindicado como número 2 de la droguería), Diego Viner (director de Compras de la Suizo) y Horacio Encino. Todos ellos también se negaron a declarar. Tal como informó El Destape, los hermanos Kovalivker, acaso los más complicados en esta etapa de la investigación, presentaron un escrito en el que rechazaron la acusación en su contra. Jonathan fue considerado por los fiscales uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS. Su hermano Emmanuel, integrante de la organización pero no jefe.

En la acusación de Picardi y Rodríguez se acusó a la Suizo de cooptar la agencia que comandaba Diego Spagnuolo –íntimo amigo de Milei-. A través de esa cooptación, Suizo Argentina “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas identificadas hasta el momento”, indicaron los acusadores públicos. La fiscalía les imputa “vender medicamentos más caros y con sobreprecios”, que llegaron a un 4.000 %. En apenas 15 meses, Suizo Argentina “fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia” de Discapacidad: casi $140.000 millones, lo que implicó alrededor del 30% de las erogaciones de la ANDIS, de acuerdo a los investigadores.

Las próximas indagatorias y una citación clave

De acuerdo al cronograma judicial, este jueves están pautadas otras 8 indagatorias en Comodoro Py pero puede haber reprogramaciones. En principio están convocados: Alfredo Gómez (de Droguería Disval S.R.L); Matías Litmanovich, Mario Roberto Litmanovich y María Eugenia Luraschi (de la Droguería 20 de Junio S.A.); José Emilio Sabella (de Hemipharm S.R.L.), Roberto Campano (de Medipharma S.A.); y de la Suizo Argentina, Gonzalo Zarbo (Gerente de la División Tratamientos Especiales) y Fernando Domínguez (Coordinador de Tratamientos Especiales).

Y la semana próxima se esperan otras 16 indagatorias, que se realizarían entre el lunes y el jueves y que cerrarían esta tanda de 39 citaciones ordenadas por el juez Ariel Lijo a pedido de Picardi y Rodríguez. Entre estas últimas convocatorias se destacan la de Pablo Atchabahian, a quien esperan en Comodoro Py el 24 de noviembre a las 11.30, y la de Miguel Ángel Calvete, citado para el día siguiente. Ambos ya están procesados en esta pesquisa. Calvete como jefe de la asociación ilícita. Atchabahian tuvo la misma consideración para los fiscales pero por decisión de la Cámara Federal porteña se le terminó quitando la figura de jefe a solo integrante de la organización. No obstante, en esta nueva etapa, Picardi y Rodríguez volvieron a señalarlo como una figura clave en toda la trama delictiva que funcionó en ANDIS.

Atchabahian, exintegrante de la ANDIS durante el macrismo, según los investigadores tenía especial ascendencia sobre Daniel Garbellini, el Nº 2 de la ANDIS y quien estaba a cargo de la Dirección de Incluir Salud (desde donde se realizaron la mayoría de las maniobras delictivas). Para la fiscalía, Atchabahian fue un lobista de la Suizo. Una de las conversaciones que resaltaron Picardi y Rodríguez en el dictamen en el que pidieron las indagatorias de esta tercera etapa de la causa data de agosto de 2023 y ubica a Atchabahian dialogando con Emmanuel Kovalivker. “Gracias Ema querido soy un soldado”, le dice Atchabahian a Kovalivker. Y el vicepresidente de la Suizo le contesta: “Un gran soldad(o)”. Ese rol de “soldado” para los fiscales es clave.

Según aseguran desde el entorno de Atchabahian, cuando acuda a Comodoro Py tiene decidido hablar. Y esto, al parecer, tiene un tanto preocupados a varios de los acusados. Habrá que esperar hasta la semana próxima para confirmar si lo que se transmite como una voluntad del sindicado “lobista de la Suizo” se termina concretando.

La causa ANDIS tiene “85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas”, según fuentes judiciales. En total, ya se dictaron 44 procesamientos por la enorme trama de corrupción detectada en la agencia que comandó un íntimo amigo de Javier Milei. A juzgar por la cantidad de indagatorias que se avecinan, aún quedan por escribirse varios capítulos más del caso, que se hizo mediáticamente conocido por los audios filtrados de Spagnuolo –difundidos por Carnaval Stream-.

El fiscal Picardi tomó esos audios como disparador del caso pero no como prueba en el expediente. No obstante, Spagnuolo intenta que se decrete la nulidad de todo lo actuado en esta causa cuestionando la supuesta ilegalidad de esas grabaciones (que fueron peritados por la Gendarmería Nacional a pedido de Lijo). Esa es la carta del íntimo amigo de Milei para intentar derribar un expediente repleto de pruebas que compromete a la cúpula de la Casa Rosada.