"No entiendo cómo la gente sana hace cuarentena", se quejó la diputada provincial Amalia Granata tras cumplirse 100 día de la cuarentena en la zona del AMBA y agregó: "Entiendo que a esta altura la gente con riesgo, los adultos mayores, tengan que hacer una cuarentena estricta, y los tenemos que cuidar. ¡Pero los sanos tenemos que salir a producir!".

En declaraciones a Radio Mitre, la ex vedette consignó: "Un país en default, con 50% de pobreza... y los sanos estamos adentro, encerrados, sin producir. Y los comercios cerrados. Dicen que va a haber más de 100 mil comercios cerrados, fundidos. ¿Qué piensan?”.

"Pobre, Kicillof tiene todo desmadrado, avísenle que es gobernador, porque me parece que está medio perdido. Se está peleando políticamente que si los runners, que si la Ciudad, que si la Provincia, que si la mar en coche... Bueno, habla de lo que es la política hace mucho tiempo”.

"Te dicen: ‘No, porque nosotros, la vida...‘. Entonces vos, si estás en contra de esta cuarentena que está fundiendo a todas las familias, porque morfar también tiene que ver con la vida, estás a favor de la muerte. No, no estamos a favor de la muerte. No queremos que se muera nadie. Por eso hicimos la cuarentena y la obedecimos, como el Presidente dijo. Pero basta, ya tiene un límite. El país se está fundiendo. ¿O (ustedes) no tienen gente cercana que está en situación límite?”, cerró.