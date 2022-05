Samid pidió un "Ministerio de la Riqueza" para "saber cuánto se llevan" los empresarios

Lo aseguró el empresario de la carne que se refirió a la situación política y económica del país. El 1 de mayo hizo un "asado peronista" en Cañuelas.

El empresario de la carne, Alberto Samid, volvió a protagonizar efusivas declaraciones y está vez hizo referencia a la situación política del Gobierno, al asegurar que hay que "dar un vuelco de 180 grados porque sino el año que viene somos boleta”. En este marco, pidió que los jubilados tengan un sueldo mínimo de 200 mil pesos.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente sectorial, que organizó un asado peronista por el 1 de mayo, apuntó contra organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. "Es mentira no te prestan nada, lo que hacen es para que no podamos consumir", lanzó.

“La principal preocupación de los países más ricos del mundo es que el resto de los países no puedan consumir como consumen ellos”, advirtió el empresario e indicó que “los países más poderosos no quieren que la gente gane plata porque prefieren que la gente no consuma”.

“Los países son tremendamente miserables ¿Cómo acá vamos a ganar 300 dólares y los gringos ganan 5000?”, advirtió Alberto Samid. Además agregó: “Tenemos que pagar un sueldo mínimo para los jubilados de 200 lucas”.

En este sentido, insistió en qué “somos una potencia económica". "Somos más ricos que los gringos ¿Por qué ellos tienen que ganar 5000 dólares y nosotros 300?”, se preguntó. En esta línea, hizo referencia a la situación económica y planteó que "las retenciones tienen que ser cero y hay que pagarle a los que importan y exportan lo que vale el dólar: 200 pesos". "El Gobierno no tiene capacidad de controlar absolutamente nada”, agregó.

“Hay que blanquear porque, con eso, el Banco Central se va a llenar de dólares”, remarcó el empresario, al señalar que “hay que terminar el contrabando, el dibujo de las importaciones y exportaciones”.

“Todo es corrupción, todo es contrabando. El Gobierno no puede controlar absolutamente nada. Hay que armar el Ministerio de la Riqueza para saber cuánto se lleva cada uno y hacer 50 y 50", enfatizó respecto a los empresarios.

Por otra parte, hizo referencia a la presencia de Hugo Moyano en su festejo por el 1 de mayo y afirmó que “Hugo Moyano es el único sindicalista que pide lo que hay que pedir". "Hay una inflación del 100% y el resto de los sindicalistas piden un 40% de aumento”, completó.

Samid festejó el Día del Trabajador en Cañuelas junto a Hugo Moyano

El empresario de la carne realizó este domingo el “Asado Peronista”. “Gracias compañero Hugo Moyano por venir a compartir el día del trabajador conmigo y con toda la militancia peronista” publicó Samid, quien encabeza un “Asado Peronista” en su campo de la ciudad de Cañuelas, cercano al frigorífico de su propiedad.

Hace pocas semanas, recuperó la libertad y organizó un asado militante en su campo La Maru, ubicado en el sector industrial de la Ruta 205. “Los esperamos para festejar el Día del Trabajador con en un plenario, un cabildo abierto, para que todos los compañeros de la Provincia se expresen y digan cómo ven el país, cómo ven nuestro movimiento. Los peronistas somos más peronistas cuando nos juntamos y estamos unidos”, expresó en un video difundido en su cuenta de Twitter. “Están todos invitados, el único requisito para venir es ser peronista”, agregó.