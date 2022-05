Alberto Fernández agarró una guitarra y cantó una canción de Lito Nebbia en un acto por el 25 de Mayo

Sucedió a la tarde en un encuentro con locro organizado por el Movimiento Evita en Florencio Varela.

Alberto Ferrnández se subió al escenario, agarró la guitarra y cantó un tema de Lito Nebbia. Sucedió a la tarde en un encuentro con locro organizado por el Movimiento Evita en Florencio Varela. El presidente de la Nación eligió cantar en los festejos del 25 de Mayo la canción "Solo se trata de vivir" de ese músico y referente del rock nacional de los años 60', cuyo fanatismo por él ya fue declarado públicamente por el mandatario.

El mandatario compartió este mediodía un locro con trabajadores de la economía popular en el partido bonaerense dentro del marco del 212° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, que dio origen a la conformación del primer Gobierno Patrio. Dicha actividad se da luego de que, por la mañana, asistiera al tradicional Tedeum que se celebró en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires donde el cardenal primado de Argentina y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, dio una importante discurso.

En la ceremonia, el Cardenal Poli pidió "pensar y gestar una sociedad más abierta porque la vida subsiste donde hay vínculo y comunión", llamando a pensar en el otro y también a mantener los valores de la democracia ya que sin estos "surge el enfrentamiento entre hermanos para preservar sus propios intereses". Sobre esto, desde la provincia de Buenos Aires, el máximo mandatario afirmó: "Fueron palabras que deben llegarnos a todos los argentinos y argentinas. Es hora que unamos esfuerzos y yo solo puedo suscribir lo que dijo el Cardenal".

Por otra parte, en materia económica, Alberto Fernández volvió a lamentar la salida de Roberto Feletti aunque sostuvo que "el gobierno sigue" ya que "solo cambió el Secretario de Comercio". Mientras que, con respecto a la inflación, dijo: "Tenemos un problema muy serio que se está dando en todo el mundo. Fue parte de mi charla con Macron y Pedro Sánchez... Yo le he pedido a Europa que tome nota de los efectos negativos que la guerra está teniendo porque están empobreciendo al Hemisferio Sur. Este hemisferio no tiene espacios para pasar más hambre, entre el cambio climático que puso desérticas muchas zonas, la pandemia que atacó a muchos y la guerra... Es hora de que la humanidad abra los ojos y diga que esto no puede seguir".

El jefe de Estado volvió a ser consultado también en relación a la interna del Frente de Todos (FdT) -algo que desestimó al responder "eso ya lo hablamos"- mientras que, ante la ausencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Tedeum, señaló de forma contundente y sin muchas vueltas: "Está en Calafate, hasta donde yo sé".

Al recordar el 25 de mayo del 2003, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Argentina, expresó: "Tengo el mejor de los recuerdos. Néstor es alguien que ha marcado mi vida. Hoy es el día en el que Néstor llegó al Gobierno y yo a la jefatura de Gabinete acompañándolo. Recuerdo el abrazo en el juramento, que para mí es imborrable. Es un modelo de conducta, de quien fue para mí fue el mejor presidente que tuvo la democracia".

Más allá de eso, Alberto separó la situación argentina actual de la del 2003. "Son circunstancias muy distintas. Cuando hacen esas comparaciones digo que nunca olviden que en el medio hubo una pandemia, hubo un gobierno que destruyó al Estado y que en el medio se vive una guerra que afecta al globo, así que son condiciones muy distintas. De todas maneras, siempre voy a valorar el ingenio y el coraje que Néstor tuvo siempre".