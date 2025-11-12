Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández.

El expresidente Alberto Fernández despidió a su perro Dylan, cuyo fallecimiento se conoció este miércoles. El expresidente le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales, donde le agradeció por su "lealtad, alegría y ternura".

"Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura", comenzó el mensaje que Alberto Fernández compartió en Instagram, que siguió: "Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado".

Luego, el ex jefe de Estado, muy cercano a su perro, escribió: "Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido".

"Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!", concluyó la emotiva despedida de Alberto Fernández a Dylan.

Dylan, el compañero de Alberto Fernández

Dylan, quien murió a sus nueve años, acompañó a Alberto Fernández desde que tenía menos de dos meses de vida. En 2019, el ahora expresidente contó que en una entrevista que "siempre" había querido tener un collie, raza de la que fue Dylan. "Toda mi vida, pero siempre tuve problema con mis mujeres porque te llena de pelos. Entonces, en un momento que estuve solo, dije 'este es el momento' y ahí lo compré", explicó en aquel momento, en el que agregó: "Sin beneficio de inventario, vengo con Dylan".

El momento de más exposición pública de Dylan fue en 2019, cuando Alberto fue candidato presidencial del Frente de Todos. Allí, estaba muy activa la cuenta de Instagram en la que se publicaban solamente fotos del perro y en la que este miércoles también se compartió la noticia de su partida.