En medio de la operación contra Florencia Peña, revelan que Brandoni fue a Olivos a hablar con Alberto

Fue acompañado del empresario Carlos Rottemberg por una obra que comenzaba en marzo.

El productor de teatro Carlos Rottemberg contó que fue a la Quinta de Olivos junto al actor radical y candidato a legislador de Juntos (Cambiemos) Luis Brandoni. El dato expone a diputados como Fernando Iglesias y Waldo Wolff, quienes desde las redes sociales atacaron a Florencia Peña por haber ido a una reunión con el presidente Alberto Fernández.

"Nosotros estuvimos con Beto Brandoni reunidos con Alberto Fernández hablando sobre la profesión teatral porque justo Brandoni iba a debutar el 20 de marzo con la obra que seguimos haciendo. Es algo tan natural, por eso me sorprende esto que paso con Florencia Peña. ¿Porque tiene más cartel? ¿Porque es mujer?" se preguntó Rottemberg en diálogo con Radio 10.

El empresario luego agregó que en su caso "no solo mantuve dos reuniones, sino que para mí es algo periódico ir a visitar a Horacio Rodríguez Larreta o por ejemplo en Mar del Plata ir a ver a Guillermo Montenegro".

"Siempre tenemos reuniones con Alberto Fernández y la gente de su gabinete, hablamos en representación de aquellos que son participes de nuestra preocupación", afirmó.

La recuperación del teatro

El empresario informó que las ventas de entrada mejoran en los teatros, porque las personas volvieron a confiar. "El regreso se notó claramente, se ha trabajado muy bien para respetar los protocolos y eso agiganta la confianza de las personas", sostuvo.

Rottemberg explicó que la mayoría de los espectadores de los teatros son personas de edad avanzada que volvieron a recuperar la confianza por la expansión de la aplicación de vacunas contra el coronavirus. De esta forma, a diferencia del 2020, el despegue en la venta de entradas fue protagonizado por personas de la tercera edad, mientras que el año pasado habían acudido jóvenes.

El descargo de Florencia Peña

Durante el programa que conduce en Flor de Equipo, la presentadora y reconocida artista dio los motivos por los cuales asistió a una junta con el Presidente y otros responsables, en mayo de 2020: "Fui a esa reunión y me entero que había un problema entre los actores. Intentamos unir partes, a través de algunos colegas y no lo pudimos lograr. El Presidente nos esperaba con una reunión mucho más grande... más grande quiere decir con más información. No lo pudimos hacer, de hecho".

Además, Flor Peña indicó que había un conflicto con el gremio de los artistas: "Actores pedía una cosa, el Presidente entendía que teníamos que tener restricciones, pero quienes debían armar esos protocolos eran los de la Asociación Argentina de Actores. Y la Asociación Argentina de Actores no quería volver a las tareas". Y subrayó: "Los actores estaban realmente desesperados".

En tanto, Peña dejó en claro que en aquel entonces, el rubro de los actores estaba en un momento crítico: "Quiero volver a aclarar. En ese momento, la actividad era nula. Después Telefe empezó a grabar, pero fueron meses después tuvieron el protocolo. Pero mayo del 2020 la actividad era nula. Yo estaba haciendo la obra "Cabaret" y un domingo levantamos todo. El rubro estaba muy caído. Ni siquiera nos pudimos despedir. Toda la parte del gremio y de actores que trabajaba, nos habíamos quedado sin trabajo. Teníamos derecho a trabajar. También leía que mucha gente decía que no podíamos reclamar. Los médicos podían reclamar... pero un reclamo no invalida el otro. Los actores somos laburantes".