No es Júpiter: descubrieron un planeta con forma de limón y corazón de diamante.

Un nuevo planeta está dando de qué hablar por su particular masa en forma de limón. Se trata de PSR J2322-2650b, un cuerpo celeste que se encuentra a más de 2000 años luz de la Tierra y es el más flexible de los hasta ahora descubiertos por el Hombre. Pero lo especial de este descubrimiento no se detiene ni por cerca allí, con solo decir que el planeta cuenta con un corazón de diamante y su atmósfera es de gas, al igual que Júpiter.

PSR J2322-2650b está aún en evaluación; en este sentido, la comunidad científica se debate en torno a su categoría. Y es que, ciertos científicos lo catalogan más como una estrella, que un planeta. Peter Gao, científico especializado en exoplanetas de la Institución Carnegie para la Ciencia de Washington y autor del artículo. “Tienes una punta literal, como un punto, donde material sale del planeta y entra en espiral”, expresó al respecto: "Nos inclinamos por la hipótesis de la estrella".

No se sabe si PSR J2322-2650b es un planeta o estrella.

Lo más espectacular de todo es que, se trataría de un pulsar viuda negra, un extraño proceso natural por el que una estrella es devorada por un pulsar. Sobre esto, Gao explicó: "Habría perdido el 99,9 por ciento de su masa, y nosotros lo hemos detectado justo al final". Pero como dijimos antes, PSR J2322-2650b está todavía siendo investigado, por lo que Michael Zhang, científico especializado en exoplanetas de la Universidad de Chicago, sugirió que podría tratarse de "un tipo de objeto completamente nuevo para el que no tenemos nombre".

Cuándo y cómo fue descubierto PSR J2322-2650b

PSR J2322-2650b fue descubierto en el año 2011 por el radiotelescopio Parkes de Australia. Sin embargo, no fue hasta este 2025 que se tuvo más detalles sobre el mismo, gracias al telescopio James Webb. Pese al nuevo acercamiento, lejos está la comunidad científica de poder comprender a este cuerpo celeste.

Y es que esta estrella, planeta o nuevo objeto por catalogar, rompe con todas las reglas de la ciencia. El sitio web especializado Nasanet explica que: "Según los modelos científicos, un planeta con estas características y tan cercano a su estrella debería mostrar señales evidentes de ciertos gases. El hecho de que no sea así indica que los modelos actuales podrían estar incompletos". Como bien sostienen aquellos, lejos de ser un problema, se trata del puntapié para seguir explorando el universo más allá de lo conocido.