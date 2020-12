El presidente Alberto Fernández aseguró que es "un día muy feliz" al presentar el plan de viviendas Casa Propia y aseguró que no quiere más "una Argentina dividida por una calle donde de un lado quedan los necesitados y del otro lado los que tienen".

Desde Quilmes, donde fue presentada la iniciativa que encabeza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el jefe de Estado resaltó la importancia de dar igualdad de condiciones a todos los argentinos para fomentar el crecimiento. En ese contexto, utilizó como ejemplo al barrio Azul, ubicado entre Avellaneda y Quilmes, reconocido por haber sido asilado al ser uno de los primeros focos de la pandemia de coronavirus en el país.

"Para mí es un día muy feliz. El barrio Azul es una suerte de dato que se me clavó en la cabeza y desde que vi lo que pasó no pude dejar de pensar. Cuando ocurrió lo del barrio Azul me enteré cómo puede ser la Argentina, donde una calle es de un tipo y cruzando la calle es de otro tipo. Entendí cómo las políticas construyen esas dos argentinas", afirmó el Presidente.

En ese sentido, describió que un barrio dividido por dos fuerzas que gobernaban una parte, en referencia a la gestión de Ferraresi en Avellaneda y de Martiniano Molina (Cambiemos) en Quilmes. "El que gobernaba uno de nosotros estaba muy preocupado por quienes estaban allí y se ocupó de darles la dignidad que la gente que vivía en ese barrio estaba necesitando. No solamente generó la infraestructura, sino también para que pudieran vivir. Del otro lado no se pensó igual y mi pregunta es ¿Cómo se habrá pensado? ¿Qué habrán pensado? ¿Habrán pensado que algún día el mercado les iba a resolver el problema?¿Qué con el mérito de ustedes alcanzaba?", cuestionó.

Y remarcó: "Cómo puede ser que tan sólo una calle muestre dos mundos distintos. De este lado había un gobierno que entendió que había que darle un mínimo de igualdad de condiciones a la gente del barrio para que tuviera posibilidades de desarrollarse".

Fernández resaltó que "el mérito sirve si a todos les damos igualdad de condiciones" y planteó que el barrio Azul "muestra que por mucho esfuerzo que se haga, si el mínimo de condiciones no está dado, el mérito no alcanza". "Por eso nosotros creemos que allí donde la sociedad no puede generar condiciones de igualdad, tiene que estar presente el Estado para generarlas", enfatizó.

Al tiempo que, insistió en que "el Estado debe estar presente donde la desigualdad existe para terminarla". En ese contexto, el mandatario también lanzó algunos tiros por elevación contra la oposición y sostuvo: "Algunos piensan que porque hablamos de este modo nos volvimos populistas. Si ser populista es pensar en el que menos tiene y más necesita, soy populista. Pónganme el título que se les de la gana, pero yo sigo preocupado por esa gente".

Asimismo, hizo una defensa de los barrios populares por su comportamiento durante la pandemia y reconoció que los vecinos de las zonas con más problemas habitacionales fueron los que más recaudos tomaron para evitar los contagios por COVID-19. "Para cada hombre y cada mujer que vive en el barrio Azul, eterna gratitud. Como a cada argentino que vive en barrios necesitados y tuvo la actitud de acompañarnos silenciosamente a acompañar el tema", afirmó.

Y agregó: "Cuando en la Argentina dicen que el problema de la Argentina es que viven argentinos, yo digo gracias a Dios que viven argentinos".

Del acto participaron el Presidente, Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la nación, Jorge Ferraresi, el Jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y los jefes comunales Andrés Watson, Juan José Mussi y Alejo Chornobroff, entre otros

El llamado de Alberto a Cuidarse del coronavirus

A menos de 24 de que comience el plan de vacunación contra el coronavirus, el presidente Alberto Fernández hizo un llamado a los argentinos para que mantengan las medidas de prevención frente al crecimiento de los casos en todo el país.

En se sentido pidió "seguir entendiendo que el virus sigue circulando entre nosotros". "Cuando vi esta Navidad tanto descuido, los llamo a la reflexión a todos, el problema no está superado", señaló.

El pedido de Alberto Fernández a Jorge Ferraresi

Durante su discurso, el jefe de Estado también destacó el trabajo de Jorge Ferraresi, el último ministro en incorporarse a su gobierno, y contó cuál fue el primer pedido que le hizo al funcionario cuando asumió el cargo.

"Cuando lo traje a Jorge al Ministerio le dije: 'Tu primer tarea es hacer lo que hiciste en Avellaneda, al lado en Quilmes'. Que nadie sienta que su vida es distinta porque hay una calle que divide una jurisdicción de otra", reveló.

Y aseguró: "No quiero más una argentina dividida por una calle donde de un lado quedan los necesitados y del otro lado los que tienen, quiero una Argentina donde todos puedan desarrollarse y el Estado garantice lo que tenga que garantizar para que las posibilidades de desarrollo ocurran".

En ese sentido, recordó a Eva Perón y subrayó que "si hay una necesidad, nace un derecho". "Es por nuestra ética política que estamos haciendo esto. No es la ética de Alberto Fernández, es la de todos nosotros. Entramos a la política para abrazar a los más necesitados y darle voz a los que no tienen voz", aseveró.