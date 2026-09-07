Las negociaciones paritarias para recomponer los ingresos de los choferes de colectivos sumaron un nuevo capítulo de tensión en la provincia de Santa Fe. La seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tildó de "insuficiente" la oferta efectuada por las cámaras empresarias del sector y se declaró en estado de alerta y asamblea permanente, una decisión que enciende las alarmas sobre la prestación del servicio en la Capital provincial y zonas de influencia y un posible paro de colectivos.

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La medida del gremio fue comunicada formalmente tras la última reunión con las cámaras empresariales agrupadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap). "La Unión Tranviarios Automotor Seccional Santa Fe, ante el rechazo a la oferta salarial efectuada por parte de las cámaras de Fatap, se declara en estado de alerta y asambleas permanentes por el no reconocimiento del aumento de haberes a nivel nacional", expresaron desde el sindicato a través de un documento oficial.

Desde la conducción sindical enfatizaron que los montos ofrecidos distan de cubrir el deterioro del poder adquisitivo de los conductores de las líneas de corta y media distancia. En ese sentido, remarcaron que la postura patronal "no condice con la realidad económica que atraviesan los trabajadores y trabajadoras". La canasta básica en Rosario (medida por el CESyAC) alcanzó los $2.351.654 en julio de 2026 para una familia tipo.

A su vez, indicaron que "la propuesta de las cámaras no condice con la realidad económica que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de los sectores de corta y media distancia". Desde UTA exigen el "reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional y una propuesta acorde a las necesidades de los sectores", aseguraron.

La realización de asambleas permanentes abre un marco de incertidumbre sobre el funcionamiento habitual de las líneas urbanas e interurbanas. Aunque por el momento no se anunció un paro total de actividades, la modalidad de debate en las cabeceras podría generar demoras o interrupciones sorpresivas en las próximas horas mientras la conducción evalúa los pasos a seguir.

Paritarias UTA: cuánto cobra un chofer de colectivo en septiembre 2026

Los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobran un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, como parte del acuerdo paritario alcanzado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras empresarias del sector.

Con la tercera actualización prevista en el entendimiento, el salario básico conformado para el personal de conducción se eleva a $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre. A ese monto se suman los viáticos y una nueva cuota de la gratificación extraordinaria acordada en la negociación. De esta manera, un chofer que cumpla 24 días de trabajo durante el mes puede alcanzar una remuneración inicial de $2.295.175,88 en septiembre, antes de considerar otros conceptos particulares que puedan corresponder.

El acuerdo estableció una recomposición escalonada durante julio, agosto y septiembre. El básico conformado evolucionó de la siguiente manera:

Julio 2026: $1.645.721,36.

$1.645.721,36. Agosto 2026: $1.676.990,06.

$1.676.990,06. Septiembre 2026: $1.707.175,88.

De esta manera, entre julio y septiembre, el básico conformado aumentó en poco más de $61.450. Para septiembre, la escala detalla además que el salario está integrado por un básico de $1.212.094,82, un Premio por Asistencia de $341.435,16 y $153.645,82 por Atención SUBE. A su vez, se contempla una antigüedad básica de $25.607,64 por cada año trabajado.