Paritarias UTA: cuánto cobra un chofer de colectivo en septiembre 2026 y el salario que gana

Los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobran un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, como parte del acuerdo paritario alcanzado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras empresarias del sector.

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Con la tercera actualización prevista en el entendimiento, el salario básico conformado para el personal de conducción se eleva a $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre. A ese monto se suman los viáticos y una nueva cuota de la gratificación extraordinaria acordada en la negociación.

De esta manera, un chofer que cumpla 24 días de trabajo durante el mes puede alcanzar una remuneración inicial de $2.295.175,88 en septiembre, antes de considerar otros conceptos particulares que puedan corresponder.

Choferes de colectivo en septiembre

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La nueva escala salarial corresponde a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73 y forma parte del acuerdo firmado por la UTA con las cámaras AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA. Desde septiembre, la remuneración inicial se compone de:

Salario básico conformado: $1.707.175,88.

$1.707.175,88. Viáticos: $528.000, considerando 24 jornadas trabajadas a razón de $22.000 diarios.

$528.000, considerando 24 jornadas trabajadas a razón de $22.000 diarios. Gratificación extraordinaria no remunerativa: $60.000, correspondiente a la cuota de septiembre.

$60.000, correspondiente a la cuota de septiembre. Total inicial: $2.295.175,88.

La gratificación es de carácter extraordinario, por lo que no integra de manera permanente el salario básico.

Cuánto aumentó el salario de los choferes de colectivos

El acuerdo estableció una recomposición escalonada durante julio, agosto y septiembre. El básico conformado evolucionó de la siguiente manera:

Julio 2026: $1.645.721,36.

$1.645.721,36. Agosto 2026: $1.676.990,06.

$1.676.990,06. Septiembre 2026: $1.707.175,88.

Así, entre julio y septiembre, el básico conformado aumentó en poco más de $61.450. Para septiembre, la escala detalla además que el salario está integrado por un básico de $1.212.094,82, un Premio por Asistencia de $341.435,16 y $153.645,82 por Atención SUBE. A su vez, se contempla una antigüedad básica de $25.607,64 por cada año trabajado.

Los viáticos también fueron actualizados progresivamente dentro del acuerdo paritario. En julio se establecieron en $20.000 por cada día efectivamente trabajado, mientras que en agosto aumentaron a $21.000.

Desde septiembre, el importe asciende a $22.000 por jornada. Por lo tanto, un trabajador que complete 24 días de actividad percibirá aproximadamente $528.000 mensuales por este concepto.

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El entendimiento incluyó además una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 para el personal cuyo contrato se encontraba vigente al 31 de julio de 2026. El monto se distribuye en tres cuotas: $50.000 abonados el 18 de agosto, $60.000 el 15 de septiembre y otros $60.000 previstos para el 15 de octubre.

Por ese motivo, la liquidación de septiembre contempla una cuota extraordinaria de $60.000, que lleva la remuneración inicial del mes a alrededor de $2,3 millones, al considerar también el básico conformado y los viáticos estimados.

El acuerdo paritario contempla además una cláusula de revisión durante septiembre de 2026. La UTA y las cámaras empresarias se comprometieron a volver a reunirse para analizar la evolución de la inflación, las escalas salariales y los costos operativos del sector.