La actividad metalúrgica en Rosario cayó un 14% en el primer semestre y acumula 44 meses a la baja

La industria metalúrgica de la región de Rosario atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según datos difundidos por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) local en el marco del Día de la Industria el pasado 2 de septiembre, la facturación real del sector cayó un 14% interanual durante los primeros seis meses del año. Con este resultado, la actividad acumula 44 meses consecutivos de retracción y se ubica un 53% por debajo de los niveles registrados en 2022.

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El informe refleja una crisis estructural que impacta de manera casi uniforme: el 73% de las ramas de la industria metalúrgica factura actualmente por debajo de la inflación. "Hoy el mayor problema es la caída del consumo, ya que no se venden ni los productos importados", advirtió el presidente de AIM, Rafael Catalano.

El dirigente señaló que el sector "no ve el piso" y alertó sobre los efectos de la recesión y el endeudamiento tanto en las empresas como en los trabajadores. "La crisis es generalizada; no solo se derrumba la industria, sino también el comercio y la logística", agregó.

La contracción del consumo golpeó directamente la producción local. A nivel nacional, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) estimó que el uso de la capacidad instalada ronda el 40%. Sin embargo, la cifra para el departamento Rosario es aún más alarmante: la utilización de los recursos productivos cayó al 38%, lo que significa que más de seis de cada diez máquinas en las plantas locales se encuentran paralizadas.

La morosidad trepa a cuatro meses de facturación y el sector pierde miles de puestos de trabajo

A la par del desplome en las ventas, las empresas metalúrgicas enfrentan una creciente asfixia financiera. Germán Medina, tesorero de AIM, advirtió que la deuda promedio de las firmas equivale a cuatro meses de facturación, impulsada por el aumento de concursos de acreedores, una elevada presión fiscal —con pagos anticipados de Ganancias sobre ganancias inexistentes y desfases entre el cobro a 120 días y la exigencia de ARCA de pagar el IVA a los 30— y el incremento sostenido de costos fijos, como la tarifa eléctrica (+44,6% en el semestre), que superan ampliamente la evolución de los precios del sector.

Esta coyuntura golpea de forma crítica a rubros como la fundición, los electrodomésticos, los equipos eléctricos y las autopartes, provocando una seria contracción en la estructura productiva: entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la industria metalúrgica nacional perdió el 8,2% de sus empleadores asegurados (-1.291 empresas) y el 9,3% de sus puestos de trabajo registrados (-27.283 trabajadores).

Industriales de Rosario advirtieron por una "crisis terminal" por las consecuencias del modelo de Milei

El titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) local, Juan José Sisca, advirtió por una "crisis terminal" y señaló que “la industria nacional está completamente excluida del modelo económico" que implementa el gobierno de Javier Milei.

La industria continúa alrededor de un 10% por debajo de los niveles de actividad de 2022 y 2023, según el Centro de Estudios de la UIA. El último dato oficial del INDEC mostró que la producción industrial manufacturera creció 2% interanual en junio y 0,9% frente a mayo en términos desestacionalizados. Sin embargo, el acumulado del primer semestre todavía registró una caída de 2,2% respecto del mismo período de 2025. Es decir, el rebote de junio no alcanzó para compensar las bajas anteriores.

En diálogo con Conclusión, Sisca graficó con datos sobre quiebras de empresas en los juzgados santafesinos: 2.000 el año pasado “y en lo que va hasta julio de este año ya hay 1.656 quiebras más”. En ese marco, señaló que la caída de la actividad industrial no se detendrá. “No hay piso, es la desaparición. Además de los índices que conocemos normalmente con respecto a la caída de las ventas, de las ventas en supermercados, de la exportación de productos con mano de obra agregada, etcétera, hay algunos índices que realmente son muy preocupantes”, sostuvo.