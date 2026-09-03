Una cadena de electrodomésticos rosarina al borde del colapso: debe $20 mil millones y entró en concurso preventivo

En medio de la crisis económica que sufren las empresas de todo el país, una de las cadenas comerciales rosarinas que más creció durante los últimos años atraviesa ahora un escenario completamente diferente. Acción Mercantil S.A., la sociedad que opera comercialmente bajo la marca D’Ricco, ingresó en concurso preventivo de acreedores, debido a un fuerte deterioro financiero que incluye cientos de cheques rechazados y un pasivo declarado superior a $20.165 millones.

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La marca construyó una red con presencia en Rosario y localidades como Funes, Pérez, Villa Gobernador Gálvez, Zavalla, Casilda y Esperanza, además de desembarcar en otras plazas como San Francisco y Paraná. Según detalló el medio Rosario3, la compañía publicó nuevas búsquedas laborales a comienzos de este año, lo que presumía un futuro esperanzador para la firma.

Sin embargo, las consecuencias del modelo económico del gobierno de Javier Milei y la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro llevaron a la apertura del concurso, dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Rosario mediante la Resolución Nº 281 del 6 de agosto.

De acuerdo con información elaborada a partir de registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Acción Mercantil acumuló 351 cheques rechazados por falta de fondos entre el 3 de junio y el 11 de agosto de 2026. El monto involucrado alcanza aproximadamente los $5.990 millones. La cifra resulta todavía más significativa por la velocidad con la que se produjo el deterioro: los rechazos se concentraron en poco más de dos meses.

Una deuda bancaria de $9.700 millones

La empresa, que actualmente cuenta con 15 sucursales, explicó que la suba de las tasas de interés y la caída de las ventas complicaron el cumplimiento de sus compromisos: entre las deudas, $10.000 millones corresponden a proveedores y unos $8.000 millones a entidades bancarias. El Banco Nación concentra más de $4.000 millones.

La exposición con el sistema financiero agrega otra dimensión. Según la información correspondiente a junio de 2026, Acción Mercantil acumulaba aproximadamente $9.700 millones de deuda bancaria distribuida entre nueve entidades financieras.

Un dato contundente evidencia la secuencia: en junio la empresa todavía figuraba en Situación 1 —Normal— dentro del sistema financiero. De esta manera, el deterioro que desembocó en el concurso se aceleró con enorme intensidad durante las semanas posteriores. La combinación entre casi $9.700 millones de deuda bancaria y $5.990 millones en cheques rechazados ofrece una fotografía de la tensión financiera que enfrentó la compañía durante el invierno.

La crisis de Milei y Pullaro ya se cobró 3 mil empresas y 22 mil empleos en Santa Fe

La pérdida de empresas y puestos de trabajo registrados continúa profundizándose en Santa Fe. Los últimos datos muestran que ya se acumula una fuerte reducción tanto en unidades productivas como en empleo formal, en línea con una tendencia que también se observa a nivel nacional.

Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el número de empresas registradas en territorio santafesino cayó en 660 unidades, mientras que la cantidad de trabajadores con empleo formal se redujo en 6.143 personas. La comparación con el inicio de la gestión libertaria muestra una contracción todavía más marcada. En diciembre de 2023 Santa Fe contaba con 50.729 empresas registradas. Para marzo de 2026, ese número había descendido a 47.656, lo que implica la desaparición de 3.073 unidades productivas en poco más de dos años.

La evolución del empleo formal presenta una dinámica similar. Según los registros disponibles, la cantidad de trabajadores pasó de 635.292 en diciembre de 2023 a 612.743 en marzo de este año. En términos absolutos, la provincia perdió 22.549 puestos de trabajo registrados durante ese período.