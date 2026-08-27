Docentes santafesinos perdieron hasta $17 millones en menos de 3 años: denuncian "robo" salarial de Pullaro

Un informe elaborado por el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, advirtió sobre un drástico deterioro en las condiciones laborales y de vida de los docentes santafesinos durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Según el documento, en menos de tres años los trabajadores de la educación llegaron a perder más de 17 millones de pesos respecto a la inflación acumulada, con caídas en el poder adquisitivo que alcanzan hasta el 39% de sus haberes.

Pese a que el gobernador Pullaro insiste en que impulsa "políticas favorables a la docencia", Casiello aseguró que las decisiones adoptadas junto al ministro de Educación, José Goity, "nada tienen que ver con la realidad".

El sector estatal sufre por las arremetidas del mandatario radical: el presentismo, los descuentos, el castigo que obliga a trabajar enfermos y la extorsión de los descuentos a los días de paro son algunas de las herramientas utilizadas para castigar a los trabajadores de la educación. En septiembre de 2024, la Legislatura también sancionó una reforma previsional completamente regresiva, que incluyó represión y detenciones.

Esto determinó un contexto constante de tensión y conflicto. En diálogo con El Destape, Casiello señaló que el Ejecutivo provincial "intentó dividir el reclamo atacando a las conducciones sindicales mientras introducía sumas en negro y una reforma jubilatoria que obliga a los docentes a aportar y trabajar más años para acceder a un haber peor".

El estudio titulado "El salario docente en Santa Fe en tiempos de Pullaro y Goity: un análisis del robo a nuestros bolsillos" detalla que la pérdida de poder adquisitivo se fundamenta en tres ejes principales: el incumplimiento del acuerdo paritario pactado con la gestión anterior, la imposición por decreto de aumentos que no acompañan a la inflación y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del gobierno de Javier Milei.

La crisis se traduce en un desaliento generalizado: las carreras de formación docente pierden estudiantes, faltan reemplazantes debido a que “se trabaja mucho y mal”, y el cargo testigo de un maestro inicial sin adicionales apenas llega al millón de pesos reales, empujando a los trabajadores al pluriempleo, la acumulación de hasta 30 horas cátedra o la realización de "changas" de fin de semana y servicios de Uber para subsistir.

Acumulado millonario y desplome de ingresos

Al analizar la evolución salarial tomando como base los haberes de agosto de 2023 ajustados por la inflación acumulada del 500% hasta julio de 2026, el informe señala que gran parte del personal activo perdió alrededor de una cuarta parte de sus ingresos. "En promedio, en cada mes los últimos siete días no nos los pagan, los trabajamos gratis", afirma Casiello en su crudo análisis.

Al multiplicar las pérdidas mensuales registradas desde el inicio de la gestión por los 32 meses transcurridos y sus respectivos aguinaldos, el informe calcula pérdidas acumuladas millonarias a valores actuales:

Maestra de grado (máxima antigüedad): perdió $17.293.000.

Profesora (30 horas cátedra en secundaria, máxima antigüedad): perdió $23.745.000.

Directora de primera: perdió $32.820.000.

Supervisora: perdió $41.220.000.

Jubilada (maestra de un cargo): perdió $15.525.000.

La situación más crítica la enfrentan los jubilados del sector, quienes padecieron un recorte cercano al 39% en sus haberes en comparación con el ritmo inflacionario.

Deterioro de la calidad salarial y achatamiento de escalas

Además de la reducción en el salario de bolsillo, el informe cuestiona la "calidad" de las sumas otorgadas por el Gobierno santafesino. De esta manera, remarca la incorporación de cifras no remunerativas ni bonificables, como garantizados y adicionales (entre ellos el FOPCID de $100.000), los cuales vulneran la Ley Provincial N° 12.469. Estas sumas sin aportes terminan afectando negativamente a las jubilaciones y vaciando la obra social IAPOS.

Por otro lado, se denuncia un fuerte achatamiento en las escalas de antigüedad y jerárquicas: