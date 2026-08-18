Pullaro, enemigo de los docentes: AMSAFE busca la derogación de la reforma previsional de Santa Fe

Frente a la ofensiva de Maximiliano Pullaro sobre los docentes de la provincia, la Asociación de Magisterios de Santa Fe (AMSAFE) exigió la derogación de la reforma previsional que impulsó el gobernador en el 2024. "Hoy, con 33 años de antigüedad y el máximo de 42 horas que permite la provincia, gano el equivalente a 160 dólares", detalló una docente a El Destape y problematizó que, dentro del rubro, dilatan los trámites jubilatorios porque apenas cobrarían el 60% del salario actual. Junto a docentes y jubilados, el gremio presentará un petitorio a la Legislatura para anular la actual ley que suspendió el 82% móvil.

La reforma aumentó la edad jubilatoria a 60 años y determinó un descuento obligatorio llamado "aporte solidario" que consiste en un insólito aporte a la misma caja jubilatoria desde donde cobran el haber. "El gobierno tomó el camino de elegir a los trabajadores de la educación como sus enemigos, y cuando elige este camino, no solamente nos elige como enemigos a los docentes, sino también a la escuela pública" expresó a El Destape el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso. El gremio también rechaza el aumento salarial en cuotas.

"¿Sabés qué origina esto? Cuándo vos cumplís el requisito jubilatorio y ves cuál será tu salario como jubilado, como vas a perder el 40% de tu salario, lo que hacés es no jubilarte y seguís trabajando", aseguró Alonso.

Una jubilación de miseria

El Destape se contactó con Denise, una docente en actividad que trazó una radiografía histórica del poder adquisitivo. "En los '90, con un solo cargo cobrábamos el equivalente a 380 dólares. Hoy, con 33 años de antigüedad y el máximo de 42 horas que permite la provincia, gano el equivalente a 160 dólares", señaló la educadora, quien aclaró que si bien esto es consecuencia de un deterioro general, la situación responde al ajuste previsional.

"Antes de la reforma, las mujeres nos jubilábamos a los 57 años, o incluso a los 55 si contábamos con los años de servicio. Ahora la edad pasó a los 60, pero además hay una cláusula que establece que si la Nación modifica la ley, la provincia se adhiere automáticamente. Si pasa a 65 o 70 años, nosotros vamos con eso", advirtió Denise al describir la pérdida de ingresos en el sector.

A esto se suma el impacto del denominado Aporte Solidario, al que Denise calificó como una "extorsión permanente" por su carácter de obligatoriedad. "Nadie nos consultó. No es que dijimos 'hagamos una vaquita y participa el que quiere', expresó al referirse a este descuento obligatorio que impulsó Pullaro bajo "emergencia previsional".

Además el reclamo docente expresó que el oficialismo traicionó sus promesas electorales. "Este ajuste lo lleva adelante un gobierno que mintió para llegar a la gobernación. Durante la campaña no dijeron que iban a aplicar el presentismo, a pagar por debajo de la inflación o a reformar las jubilaciones; dijeron todo lo contrario, prometieron cláusula gatillo, respetar nuestros derechos y cuidar a los jubilados", afirmó Alonso.