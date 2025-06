El gobierno de Llaryora apuntó contra Milei por los recortes en discapacidad: "Crueldad inhumana"

En medio del ajuste que sufren las personas con discapacidad por decisión del gobierno de Javier Milei, la ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba, Liliana Montero, cargó contra la administración libertaria al calificar de “una crueldad inhumana” la decisión de recortar fondos para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las protestas se profundizan en diferentes provincias por el vaciamiento de Milei. Hace pocos días, Santa Fe fue territorio de una masiva marcha, donde las familias que sienten diariamente las feroces políticas de Milei respaldaron a los profesionales que piden por mejores sueldos y pagos al día. “Estamos en el medio de esta crisis. Sin las obras sociales, nuestros hijos no pueden acceder a terapias. Los acompañamos porque los necesitamos, pero también entendemos que no pueden trabajar gratis”, dijo la madre de un niño que depende de estas prestaciones.

En ese contexto crítico, la ministra Montero advirtió que “las provincias y los municipios no vamos a poder absorber el corrimiento descarado, abusivo que está haciendo el Gobierno Nacional”. Frente a la falta de respuestas de Nación, Córdoba sostiene un fondo específico que en 2024 alcanzará casi 3.000 millones de pesos. El año pasado financió 165 proyectos y benefició a unas 20 mil personas. “Estos programas buscan una mirada de autonomía y de potencialidad de las personas con discapacidad”, describió en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7). En ese sentido, la funcionaria del gobierno de Martín Llaryora recordó que el Censo 2022 omitió relevar adecuadamente a las personas con discapacidad, por lo que la provincia construye su propia base de datos.

Al referirse a la demanda creciente en comedores y merenderos, Montero admitió que los recursos “obviamente también son insuficientes”. De esta manera, resaltó el rol del PAICOR como política alimentaria principal, con una ampliación inédita que incluyó al Colegio Carbó. La ministra remarcó que medir la pobreza solo por ingresos “oculta que las familias no están pudiendo acceder a bienes mínimos” y señaló que la demanda en el sistema de salud creció un 35 %.

La crisis social impacta también en la niñez: “Hace tres o cuatro años no se veía; hoy llegan cuatro, cinco, diez casos diarios de familias que no pueden seguir criando a sus hijos”, alertó. Para contener la situación, Córdoba es la primera provincia en otorgar un estímulo económico a las familias de acogimiento, porque, según Montero, no se les puede pedir "que se hagan cargo a puro costo”.

Llaryora refuerza el sistema de salud público en Córdoba y carga contra Milei: "Salvar vidas"

Mientras la gestión libertaria también profundiza su desfinanciamiento a la salud, el gobernador Llaryora sigue con su inversión en este sector para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este marco, el mandatario entregó tres nuevas ambulancias para el Hospital Iturrapse y marcó diferencias con el Presidente al asegurar que "la situación económica del país sobrecarga a la salud pública".

La incorporación de estos vehículos, uno de ellos equipado como Unidad de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, en el centro ubicado en San Francisco, representa una inversión estratégica. Según detalló el propio Gobernador, la financiación ya supera los 250 millones de pesos, que incluyen mejoras en terapia intensiva, farmacia, el aula magna y tecnología de última generación.

Durante su discurso, Llaryora remarcó la importancia del rol del Estado para el desarrollo y afirmó que “todas las inversiones tienen un solo objetivo: mejorar la capacidad para salvar vidas y mejorar la infraestructura en un momento donde es tan difícil, donde al servicio público cada vez viene cada vez más gente".

En ese marco, dijo que el Iturraspe "está preparado para todo". Y señaló: “Muchos de los que vienen acá no tienen ninguna posibilidad de ir a otro lado. Somos su única oportunidad. Lo salvamos o lo curamos nosotros o no lo cura nadie. Y eso es lo que hay que tener presente en estos momentos donde se discute muchas veces la inversión pública”.

La crisis que atraviesa el Hospital Garrahan por el modelo de ajuste nacional se replica en muchos centros de salud en el interior. En contraposición, Llaryora resaltó el aumento de la atención en los hospitales cordobeses, como el Iturraspe. "Muchos vecinos cierran sus trabajos, pierden su obra social. Otros, aun teniéndola, eligen el hospital porque saben que acá hay calidad, compromiso y tecnología”.