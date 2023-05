Rossi dará su primer informe de gestión ante el Senado el 11 de mayo

El jefe de Gabinete se presentará por primera vez ante los legisladores que integran la cámara presidida por Cristina Kirchner. Ya había estado en Diputados el 29 de marzo.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dará su primer informe de gestión ante el Senado el jueves 11 de mayo, informaron fuentes del Gobierno a El Destape. En su presentación en la Cámara de Diputados, que fue el 29 de marzo pasado, el funcionario tuvo fuertes cruces con legisladores de la oposición.

La primera cita del jefe del Gabinete en la cámara que preside Cristina Kirchner se da en un contexto en el que los temas más calientes del Gobierno son económicos: la inflación del 7,7% en marzo, el swap de yuanes con China y el acuerdo para pagar las importaciones en esa moneda, la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los controles de precios y el acuerdo para establecer un sistema de créditos en reales para el comercio bilateral entre Argentina y Brasil, sobre el que hablaron esta semana el presidente Alberto Fernández y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el informe de gestión ante Diputados de marzo, Rossi respondió preguntas sobre el intento de magnicidio a la Vicepresidenta, las políticas de derechos humanos y Aerolíneas Argentinas, entre otros temas. En aquel momento, lamentó que "volvió la violencia a la Argentina" y recriminó que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no haya repudiado el atentado del primero de septiembre pasado contra CFK.

El ex interventor de la AFI protagonizó, además, fuertes cruces con Hernán Lombardi, del PRO; José Luis Espert, de Avanza Libertad, y Victoria Villarruel, diputada de La Libertad Avanza que niega abiertamente la última dictadura cívico militar. "Los derechos humanos no son un curro. En todo caso el curro es el de los que no quieren reconocer los 30 mil detenidos desaparecidos, porque no se animan a condenar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lamentablemente, para un sector de la política argentina, cuando uno lee sus discursos no escucha la palabra dictadura. Para ellos no fue una dictadura, fue otro gobierno más", aseguró.

Tras la su aparición en Diputados, Rossi criticó duramente a Espert, quien lo tildó de "ignorante supino" durante la sesión. "Lo que yo percibí de cuando Espert me hizo una pregunta era una catarata de insultos que no paraba, parecía que lo único que quería hacer era insultar. Ese es un discurso claramente violento y fascista", dijo en diálogo con AM 750.

Elecciones 2023: Rossi, sobre su precandidatura a Presidente: "Tengo la vocación"

El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, afirmó que tiene las "ganas" y se siente "capacitado" para encarar una precandidatura a presidente por el Frente de Todos, luego de la decisión de Alberto Fernández de no ir por una reelección en la Casa Rosada. "Tengo la vocación, las ganas, el entusiasmo y la capacidad", avisó.

"Yo he dicho que si el Presidente no era candidato, iba a evaluarlo ¿Esta es en términos de yo como persona? Para nada, yo estoy con ganas, me siento capacitado, fuí dos veces precandidato, en 2015 y 2019, me siento entusiasmado, y no porque reciba muestras de adhesión; tiene que ver esa valoración en que si una potencial candidatura mía despierta expectativas en determinados sectores de la sociedad y del Frente de Todos. Entonces, seguramente eso será lo determinante para tomar una decisión", declaró Rossi en diálogo con El Destape Radio.