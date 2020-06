Espionaje ilegal: la Comisión Bicameral de Inteligencia está expectante y espera más testimonios

Las detenciones de los implicados en la red de espionaje ilegal macrista convulsionaron la jornada. En el Congreso, la Comisión Bicameral de Inteligencia, que tomó declaración a muchos de los personajes de esta historia, está a la espera de los movimientos y consecuencias de estas prisiones y las futuras declaraciones indagatorias. Hoy estaba citado Juan Sebastián Destéfano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI PRO, pero su testimonio deberá esperar porque se cancelaron las actividades semanales ante el caso positivo de coronavirus de Julio Sahad, diputado de Juntos por el Cambio. Además, aguardan poder dialogar con Alan Ruiz, señalado como el jefe de la banda Súper Mario Bross bajo el ala de Silvia Majdalani, la dos de la exSIDE.

Las detenciones, explicaron a El Destape, no generarán ninguna dificultad, más allá de las operativas, para la Bicameral. Las opciones para tomar declaración a los implicados son dos: pedir el traslado al Congreso para la citación especial o que los diputados y senadores se movilicen a la dependencia policial donde estén alojados. No sólo no vislumbran inconvenientes para continuar con la labor sino que estiman que la orden del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, podrá "acelerar algunas cosas".

Alan Ruiz fue citado a declarar hace dos semanas. El día señalado fue el 19 de junio pero el exdirector de Operaciones Especiales de la AFI PRO alegó problemas de salud y no concurrió al Congreso. Lo intimaron a presentar el certificado médico y a comparecer una semana más tarde pero fue detenido al día siguiente. Por eso aún aguardan una entrevista con él, ya que fue señalado como el jefe de la banda de espionaje ilegal político por varios de los exespías que pasaron por la Bicameral.

Según declararon, Ruiz justificaba los seguimientos con causas judiciales armadas. Requerimientos que pasaban o eran manejados por Asuntos Jurídicos, donde estaba Destéfano. Este personaje fue citado para hoy pero uno de los diputados que militó las sesiones presenciales en el recinto se contagió de coronavirus. Este episodio canceló todas las actividades parlamentarias de la semana, incluido el testimonio del agente que visitó al juez Luis Carzoglio en 2018 para meter preso a Pablo Moyano a pedido de Mauricio Macri.

Las detenciones de este martes derivarán en declaraciones indagatorias que se tomarán en las próximas 48 horas para definir, posteriormente, el procesamiento de todos o algunos de los implicados y determinar o descartar prisiones preventivas por el riesgo de entorpecimiento de la causa. Villena está en contacto con la Bicameral de Inteligencia y están en su poder todas las declaraciones de los espías.

Según los testimonios y las hipótesis manejadas por los legisladores, la cadena de responsabilidades apunta hacia arriba. Por el lado de Alan Ruiz, hacia Silvia Majdalani y su vinculación con Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, con quien trabajó dos años. Por el lado de Susana Martinengo, exsecretaria de Documentación de Macri, al expresidente.

Los espías declararon que llevaban informes a Casa Rosada para entregarlos, en mano, a Martinengo. Ésta funcionó como una especie de pulpo distribuidor: algunas informaciones se derivaban a Darío Nieto, secretario privado de Macri, y otras a Alex Campbell, exsubsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal.

Pero no son los únicos complicados. El exespia Martín Terra integró el grupo Super Mario Bros armado por Ruiz. Según declaró Martín Coste, quien supo ocupar el lugar de director de Contrainteligencia, Terra sólo quería hacer trabajos "sucios" y una vez alegó estar almorzando con "el jefe". No era Alan, era "Gustavo". En la Bicameral consideran que es el vínculo más directo para llegar a Arribas, el jefe de la AFI macrista.