Pilotos de Aerolíneas Argentinas rechazaron las suspensiones "como el acuerdo UIA-CGT"

El Secretario General de APLA, Pablo Biro, se refirió a la reunión que mantuvieron este martes con Aerolíneas Argentinas en el marco de las posibles suspensiones y señaló que "la reunión fue bastante larga; dieron un panorama del escenario económico y los números de la compañía". Asimismo destacó que "la aviación está parada".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el dirigente explicó que "nos propusieron lo que trascendió por los medios, que es ir a un formato de suspensiones en el marco del 223 bis siguiendo el acuerdo CGT-UIA" y puntualizó que "los sindicatos de la CTA dijeron que desconocen el acuerdo CGT-UIA. Y los que si estamos en la CGT dijimos que no tiene nada que ver ese acuerdo con nosotros".

"Aún no rigen las suspensiones en Aerolíneas. La empresa planteó la necesidad por un tema económico y nosotros no estamos negados al diálogo", informó Biro. Además planteó que "no queremos mermar los salarios".

El sindicalistas explicó que a diferencia de otra profesiones de tipo industrial, los pilotos requieren de cursos, simuladores, recapacitaciones y de volver en septiembre, se debería hacer gastos extraordinarios como el simulador para mantener la habilitaciones para maniobrar aeronaves: "Si la perdes, tenes que gastar 40 mil dolares en sacar todos permisos nuevamentes para que tenga vigencia".

"El acuerdo CGT-UIA no es aplicable a nuestra actividad", destacó el dirigente gremial haciendo referencia a que el costo termina siendo mayor. Además contó que "quedamos para una nueva reunión el viernes".

Por otra parte, Biro destacó que "la discusión por las suspensiones no toca para nada los vuelos de repatriación y de elementos sanitarios" y concluyó que "no se nos cruza por la cabeza suspender los vuelos de repatriación y sanitarios".