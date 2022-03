FMI: diputados que rechazaron el acuerdo celebraron que fugadores paguen la deuda

Son legisladores de La Cámpora y de otros espacios que se opusieron a los términos del entendimiento entre el Ejecutivo y el FMI. "Que las deudas la paguen los que más se la llevaron", parafrasearon a Cristina Kirchner. El proyecto lo presentaron senadores del FdT y salió a apoyarlo Alberto Fernández.

Los diputados del Frente de Todos que votaron en contra del acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso, se mostraron a favor del proyecto de senadores oficialistas para que quienes poseen bienes en el exterior, sean fugadores o evasores, hagan un aporte por única vez para pagar la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el organismo por 45.000 millones de dólares.

"Claro que las deudas se pagan, pero que la paguen los que más se la llevaron, los que la disfrutaron", parafrasearon a Cristina Kirchner, de un discurso que dio en octubre de 2019 en El Calafate, Santa Cruz.

"Cristina lo dijo siempre. Vamos a trabajar para que la deuda no recaiga sobre las espaldas del pueblo", afirmó Paula Penacca, diputada del FdT, una de las diputadas que salió a expresarse a favor del proyecto y se opuso al acuerdo que alcanzó el Ejecutivo para refinanciar la deuda con el FMI que tomó la gestión de Macri.

Por su parte, Rodolfo Tailhade, también diputado que votó en contra de ese proyecto, le dijo hoy a El Destape: "Estoy totalmente de acuerdo. Hay que rescatar la guita que se fugó de alguna manera. Esta es una herramienta posible", expresó.

En diálogo con este portal, también se manifestó a favor la legisladora Natalia Zaracho, otra frentetodista que había emitido su voto negativo en el Congreso. "Me parece una muy buena iniciativa la de senadores y creo que éstas son las propuestas que tenemos que trabajar desde el Frente de Todos", afirmó. "Es claro que los y las de abajo ya no podemos hacer más esfuerzos. Que paguen los que salieron mejor parados de esta crisis, los que la fugaron y siguen haciendo negocios a costa del pueblo", sumó su opinión para El Destape.

Asimismo, Itai Hagman, otro de los opositores al acuerdo planteado por Guzmán con el FMI, dejó en claro en sus redes sociales: "Muy buena iniciativa del bloque de senadores. La deuda con el FMI no puede pagarse a costa de quienes viven de su trabajo. Es fundamental que el mayor esfuerzo provenga de quienes se enriquecieron y fugaron capitales", escribió.

Uno de los senadores que presentó el proyecto, Oscar Parrilli, contó hoy en El Destape Radio que la idea "está tomada de las palabras de Cristina cuando manifestó que había que buscar mecanismos para pagarle al FMI". Dejó en claro: "No es un impuesto a los ricos, es un impuesto a los evasores". Y aclaró: "Es un aporte especial, por única vez". Parrilli, además, informó: "El 80% de los fondos de argentinos en guaridas fiscales están en Islas Vírgenes. No hay muchos lugares para buscarlos. No exigimos que repatrien los fondos, los pueden dejar en el exterior y pagar impuestos".

El bloque de senadores del Frente de Todos presentó este lunes un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. La iniciativa busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia.

De acuerdo con los considerandos de la medida, este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero.

Los alcanzados por la medida deberán realizar un aporte del 20 por ciento de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. El proyecto anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente. Para poner en vigencia esta figura, se presentará otro proyecto de ley que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, anticipa la iniciativa.