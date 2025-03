El expresidente Eduardo Duhalde hizo un repaso por la actualidad argentina y apuntó contra las decisiones del gobierno de Javier Milei en materia económica y productiva, así como también cargó contra las posiciones en política exterior. “La preocupación es que haya una gran devaluación”, sostuvo en comunicación con El Destape 1070, el también ex senador y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre el préstamo pedido por el Ejecutivo al Fondo Monetario Internacional (FMI) equivalente a 20 mil millones de dólares.

En el año electoral, además, hizo referencia a la situación dentro del peronismo y se mostró muy crítico con la oposición: “Yo hablo con todos y están todos muy divididos”, aseguró.

“No es miedo, sino la preocupación de que haya una gran devaluación”, sostuvo Duhalde al ser consultado sobre su opinión respecto a las negociaciones con el organismo de crédito que lleva adelante el gobierno de Milei. En ese sentido, advirtió que si se diera ese escenario “perjudicará” a la gente trabajadora, a los más humildes y también a la clase media en una época en la que dijo encontrar características similares a las del 2001, cuando se desató la peor crisis política, social y económica de la historia reciente de nuestro país que lo llevó a que asumiera la presidencia. “La economía financiera, especulativa y usurera era lo que teníamos que sacar en 2001. Hoy, está plenamente vigente”, aseveró.

En cuanto al ámbito político, también dio su mirada sobre lo que sucede en la interna del Partido Justicialista (PJ), al que pertenece históricamente y que representó en más de una ocasión en diversos cargos. “Están todos peleando, todos peleándose. Hablo con todos y están muy divididos, muchos defendiendo los intereses de su provincia, otros dejándose llevar por los dichos del Presidente”, señaló y sostuvo que en la actualidad, su espacio político no constituye una alternativa de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 26 de octubre.

“Espero que eso se vaya corrigiendo, no sé si muy rápidamente, porque hoy no somos alternativa. Ojalá que podamos serlo, si nos juntamos todos es muy posible que tengamos buenas chances electorales”, analizó.

En ese contexto, también se refirió a la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, a propósito de las últimas novedades respecto a la causa Vialidad -en la que está condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos-. “No me parece. Realmente, me parece que las cosas no se resuelven así de rápido. No conozco los detalles del juicio, me da la sensación de que no amerita esas sanciones”, manifestó y criticó la postura de Milei de agitar constantemente la idea de que CFK será detenida.

Sobre el cierre, también opinó del actual mandatario Javier Milei. Dijo que Argentina “es en el único país en donde no se cree en la producción” y calificó dicha política como algo “insólito”. Al hablar sobre el alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, también marcó distancia: “Adecuado es no llevarse mal con nadie, pero tampoco prenderse de los pantalones”, sentenció.