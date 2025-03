Cristina Kirchner volvió a la carga contra Milei por el FMI: "Lo único que saben es gritar ´presa´"

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó la confusión que generó el Gobierno sobre el acuerdo con el FMI y los 20 mil millones de dólares que el FMI no confirmó si serán de libre disponibilidad ni en cuántos tramos llegarán. Afirmó que Milei prefirió, ante la inestabilidad que generó el declaracionismo oficialista durante toda la jornada, insistir en su persecución judicial.

"Como no pueden defenderlo, hacen lo único que saben hacer: gritar ´PRESA, PRESA, PRESA'… La bala no les salió y por eso insisten con el GRITO CON EL QUE QUIEREN TAPAR EL SAQUEO A LA NACIÓN Y LA MISERIA PARA EL PUEBLO ARGENTINO", escribió en su cuenta de la red social X.

En un pasaje del texto, la titular del Partido Justicialista (PJ) le recordó al libertario las idas y vueltas que hubo durante el día de ayer en torno al monto del crédito del FMI, que lo tuvo al propio Milei hablando por radio no sólo de ese empréstito sino también sobre la exmandataria. "Y VOS… ¡QUE SOS EL PRESIDENTE!... después de mi posteo sobre el anuncio de Caputo, SALISTE POR RADIO, MUY… PERO MUUUUUUY SACADO anunciando a los gritos 'que voy a ir presa' y que 'acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares'. MILEI… EL PROBLEMA NO SOY YO", le cuestionó.

Y en ese sentido, continuó: "EL PROBLEMA ES DE FONDO Y CON EL FONDO. ¿Y cómo que lo que faltan son pesos? ¿Qué le estás pidiendo al Fondo? ¿Pesos o dólares? DALE HERMANO! DEJA DE DECIR ESTUPIDECES", disparó la dos veces presidenta.

Críticas a la "Corte adicta" y a los funcionarios "balbuceantes"

Además, la dirigente peronista le recalcó que "los dólares" del nuevo acuerdo sólo le van a servir "POR UN RATO" y que "pedirle ayuda" a sus amigos "del norte" sólo "COMPRA TIEMPO". "Tener una Corte adicta que ataque a los opositores CAPAZ QUE TE DA UN TIEMPITO MÁS", agregó al criticarlo por nombrar por decreto al juez Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema.

También cargó contra su vocero presidencial y ahora candidato en ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, quien -dijo- habló "balbuceante" durante su conferencia de prensa "sin saber qué decir sobre el préstamo del Fondo". "Y de Espert, tu candidato en PBA, haciendo sumas y restas desopilantes sobre el mismo tema en La Nación+, voy a guardar un respetuoso silencio. Eso sí… una buena escuela primaria por ahí por favor… para todos y todas", apuntó.