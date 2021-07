"No somos una X": la contundente respuesta de Alberto Fernández por el DNI no binario

Un sector reclama que la nomenclatura "X" no visibiliza a todas las identidades. El Presidente reconoció que hay otras formas y pidió que se celebre los avances en materia de derechos mientras se sigue con las luchas.

Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica que habilita la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI: a partir de ahora, las personas no binarias podrán elegir la nomenclatura "X" en el DNI, con el fin de "contemplar el derecho a la identidad de género de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino". Pese a que la medida es reconocida como un avance en materia de derechos, queda un camino de desigualdades por recorrer. Un reclamo que se hizo desde el colectivo fue: "No somos una X".

¿Qué significa el "no somos una X"? Lo cierto es que la nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino. La decisión de la "X" no terminó de convencer y algunos sectores reclaman otro tipo de categorías que visibilicen sus identidades.

Durante el acto, Alberto Fernández entregó los primeros tres documentos a personas no binarias: Gerónimo Carolina González, Shanik Lucian Sosa Battisti y Valentine Machado. En ese momento, Valentine mostró un cartel que decía: "No somos X, campo abierto para todes". Otra persona se sumó al reclamo y expresó: "No somos una X, mi sentimiento interno no es una X y lo quiero dejar muy claro y celebro y abrazo a todas las personas que hoy lo eligen pero no somos todes X".

La respuesta de Alberto Fernández al "no somos X"

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de entrega de los primeros DNI para personas no binarias. El Presidente asumió que a la comunidad "le costó mucho aceptar la diversidad" y entender que "somos todas, todos y todes" y lamentó que se "hizo algo imperdonable, que es discriminar, ocultar y poner en un costado para que nadie los vea". "Avancemos todo lo que podamos ahora que estamos nosotros", dijo con entusiasmo.

El mandatario se hizo cargo del reclamo del "no somos X": “Ahí escuchaba la queja de alguien que decía ‘Pero hay otras formas’. Claro que hay otras formas. Están incluidas dentro de esa “X” , que es una convención internacional que nos permite abrir derechos en el sentido de esa convención internacional. Y es un avance. No deberíamos renegar de esto”.

Fernández explicó que cuando el ministro Wado de Pedro le planteó el tema, le cuestionó: ¿por qué una X?. Y la respuesta fue “porque es el modo en que avanzaron las convenciones internacionales para reconocer una categoría no binaria”. "Al Estado no debería importarle el sexo de sus ciudadanos", argumentó Fernández y afirmó que el ideal se alcanzará "cuando todos seamos todes", al tiempo que destacó que, mientras se busca "el ideal", se avanza en "lo posible".