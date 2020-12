La senadora por Entre Ríos de la Unión Cívica Radical (UCR), Stella Marís Olalla, era una de las tantas indecisas de cara a la votación por la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Senadores. Después de más seis horas de sesión, tocó su discurso y desde un principio comenzó a dejar en claro para dónde iba su pensamiento: "Estamos tratando una ley que concretamente se refiere a una cuestión de salud. A una cuestión de salud de las jóvenes, de las mujeres y esencialmente, a un tema de derechos humanos".

Al mismo tiempo, la legisladora citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se indica "que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social" y que no se trata solamente de "la ausencia de afecciones y enfermedades". Y agregó: "Esto define cómo debe entenderse la salud en el mundo. No solamente lo dice la OMS sino también otras organizaciones, instituciones y tratados institucionales comprometidos con la República Argentina. Si analizamos los datos del estado de salud de la población, de la más vulnerable, en relación al tema que nos interesa hoy, son estadísticas preocupantes y complejas que llegan permanentemente. Sobre todo con el embarazo juvenil, que se da fuertemente en las provincias argentinas".

Ante esto, apuntó fuertemente contra el Estado: "Cabe preguntarse, ¿qué ha hecho el Estado en este sentido para corregirlo? Me refiero al Estado nacional, a los estados provinciales y a los municipios. ¿Cómo se ha protegido verdaderamente al derecho a la salud? Si miramos los resultados, si miramos qué pasa en la Argentina, vemos que en realidad que no es suficiente. Considerando que es una ley de salud pública, estamos intentando reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres en la clandestinidad, que es absolutamente insegura".

En la misma línea discursiva, Olalla habló de la Educación Sexual Integral: "El Estado no ha contribuido, es ley pero que evidentemente no satisface las necesidades fundamentales. Ese mismo Estado que debió desarrollar con mejor fortaleza la ESI, penaliza a las mujeres en este tipo de situaciones. Han pasado dos años y en lugar de haberse intensificado el tema, la ESI no está presente. Hay poco compromiso con los derechos, especialmente con aquellos que deben ser conocidos por las mujeres y por nuestra juventud en las distintas instituciones educativas". Y sentenció: "La Interrupción Voluntaria del Embarazo por la mujer debe ser incorporada como una nueva causa habilitante. En tal sentido, se están ampliando los derechos por la voluntad de la mujer. Por lo tanto, adelanto mi voto positivo".