Expectativa por la presencia de Cristina Kirchner en un foro de Derechos Humanos

Se desarrollará en Buenos Aires el III Foro Mundial de DD.HH. y se espera que la Vicepresidenta esté a cargo de la clausura el 23 de marzo en la exESMA. La apertura estará a cargo de Alberto Fernández.

Llega a Buenos Aires el III Foro Mundial de Derechos Humanos. La apertura estará a cargo del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el Centro Cultural Kirchner, y hay expectativa por la presencia de Cristina Kirchner, que se espera que haga la clausura del mismo.

Fuentes de la organización revelaron a El Destape que la intención es que la expresidenta cierre el coloquio el 23 de marzo en el predio de la exESMA, un día antes del Día por la Memoria, Verdad y Justicia.

El mandatario argentino abrirá el evento el 20 de marzo en el CCK a las 18 horas en el salón "Ballena Azul". Además participarán Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y presidenta honoraria del Foro; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente honorario del Foro; Fernanda Gil Lozano, Directora del CIPDH-UNESCO y Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos.

Están confirmadas las disertaciones en distintos paneles de figuras del ámbito internacional como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Evo Morales (Bolivia), José "Pepe" Mujica (Uruguay), Rafael Correa (Ecuador) y Ernesto Samper (Colombia), además del exjuez español Baltasar Garzón Real y el politólogo español y actual presidente del Instituto República y Democracia, Juan Carlos Monedero, entre otros.

El 21 de marzo tendrá lugar la mesa “Repensar los derechos humanos” con Baltasar Garzón, presidente para Europa de la Asociación Mundial de Juristas; Fabián Salvioli, expresidente del Comité de DDHH de la ONU; Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Gil Lozano. Ese día también será el debate “Discursos de odio, neofascismo y derechos humanos” con Evo Morales, ex presidente de Bolivia; Pietragalla Corti; Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense y Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo.

De parte del Gobierno nacional estarán el canciller Santiago Cafiero; los ministros Jorge Taiana (Defensa), Jaime Perczyk (Educación), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Ayelén Mazzina (Mujeres, Género y Diversidad), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), Tristán Bauer (Cultura) y Carla Vizzotti (Salud). Y participará además el gobernador bonaerense, Axel Kicillof;

Es foro es organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH Unesco) y se desarrollará del 20 al 24 de marzo en cuatro sedes de la ciudad. Además de la exESMA y el CCK, se sumarán la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Se abordarán los principales temas de la agenda de Derechos Humanos, según informaron los organizadores: Políticas de memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición; Migraciones y Movilidad Humana; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Discriminación, Xenofobia y Racismo; Educación y derechos humanos, son algunos de ellos. Habrá mesas, debates, talleres, presentación de experiencias de lucha y movilización por los derechos humanos, actividades artísticas y culturales.

Fin de la polémica por el 24 de marzo

Hace semanas, referentes del kirchnerismo se reunieron con Abuelas de Plaza de Mayo y convocaron a marchar unidos el 24 de Marzo. "Nunca pensamos en hacer un acto", afirmaron. El encuentro se dio en la sede porteña del organismo de Derechos Humanos. Estuvieron presentes la presidenta de la entidad, Estela de Carlotto, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla Corti.

"La Cámpora va a marchar desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo como siempre", explicaron a este portal ese día desde la agrupación que conduce Máximo Kirchner. El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, había dicho: "Soy militante de La Cámpora y también uno de los hombres y mujeres que recuperamos nuestra identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. No me gusta que pongan una interna donde no la hay, que es lo que hizo la tapa de Clarín. Me molesta porque hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos", afirmó en declaraciones a FM La Patriada. Hoy el hecho fue tapa del matutino. "Polémica entre La Cámpora y Abuelas por el 24 de Marzo", fue el titular elegido.

La reunión sirvió para aflojar tensiones entre la agrupación de DDHH y dirigentes de La Cámpora. Carlotto había dicho días antes que sería "correcto y necesario" hacer una marcha y un acto para repudiar la persecución contra CFK y consideró que esa marcha debería "hacerse otro día" y no el 24 de Marzo. Si bien no había convocatoria oficial para un acto del kirchnerismo para el Día de la Memoria, había ciertas especulaciones mediáticas por dichos de la vice en su último acto público en diciembre de 2022 y por un tuit de Andrés Larroque.