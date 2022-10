Un 17 de Octubre repartido, pero con un acto central en la Plaza de Mayo

Habrá tres grandes actividades por el Día de Lealtad, muestra de la situación interna del Frente de Todos. El kirchnerismo y los sectores sindicales más combativos se movilizarán a la Plaza de Mayo, donde habrá discursos y leerán una propuesta programática. El resto de la CGT lanzará un movimiento político en Obras Sanitarias mientras que los "Cayetanos" se convocarán en La Matanza. Alberto Fernández no irá a ninguna de las tres y encabezará una inauguración de obras en Cañuelas.

La fragmentación de las celebraciones por el 17 de Octubre servirán como muestra de la situación interna del Frente de Todos a poco de ingresar en el año electoral. En el acto en la Plaza de Mayo, que se presume convocará a una multitud, los sectores más combativos de la CGT, las CTA y el PJ Bonaerense leerán un documento con una serie de demandas para la gestión nacional y discursos de cada sector convocante que seguro darán que hablar. Los gremios mayoritarios de la central obrera lanzarán, en tanto, el Movimiento Nacional Sindical Peronista desde Obras Sanitarias, una actividad cerrada para dirigentes sindicales. Las organizaciones sociales conocidas como los "Cayetanos" -Movimiento Evita, la CCC, Barrios de Pie- realizarán un cabildo abierto en la cancha de Laferrere, en La Matanza. Como no quería sumarse a ningún acto que no representara a la totalidad del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández -que también preside el PJ a nivel nacional- resolvió encabezar una actividad de gestión en Cañuelas junto a funcionarios nacionales y provinciales. "No nos unen las formas, nos unen la dirección del modelo", buscó conceptualizar el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, este particular Día de la Lealtad.

Desde el vamos quedó claro que sería imposible reunir a todos los sectores en la misma convocatoria. Alberto exploró en una cena en Olivos armar con la CGT una actividad central en Tucumán, pero enseguida fue evidente que el kirchnerismo haría algo por su lado. Lo de Tucumán se cayó y el sector de la central que representan Héctor Daer y Carlos Acuña anunciaron Obras junto a un reaparecido Luis Barrionuevo. "Se busca generar un espacio donde el peronismo sindical pueda intervenir en la vida democrática", explicó el gastronómico la idea de lanzar en ese acto una línea política que represente a la CGT al viejo estilo de las 62 Organizaciones que, en su momento, tuvieron 35 diputados, recordó. En el acto habrá delegados gremiales y dirigentes de las regionales de la central, que harán un repaso de la situación de los trabajadores. Pero el dato político será la presentación de un movimiento para discutir casilleros en las boletas. Intuyen que si la decisión quedara en manos de la vicepresidenta Cristina Kirchner no obtendrán demasiados espacios.

El anuncio de los "gordos" y de los "independientes" de la CGT aceleró la organización de un gran acto en la Plaza de Mayo en el que ya trabajaban los sectores combativos de la central representados en el Frente Sindical de Pablo Moyano, la Corriente Federal de Sergio Palazzo, la CTA de Hugo Yasky y la CTA Autónoma. Sumaron organizaciones empresariales pymes, cooperativas y sociales. Pero el mayor respaldo llegó con la decisión del PJ Bonaerense que preside Máximo Kirchner de acompañar, lo mismo que los intendentes. Se espera una movilización de las grandes, que servirá para reforzar el mensaje que se leerá bajo el título "Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social". Allí marcarán nueve puntos de una "propuesta programática" que podrá interpretarse tanto como un reclamo de lo que este gobierno debe poner en marcha como una plataforma a seguir por la futura oferta electoral del Frente de Todos.

1. Revalorizar el rol del Estado y planificación de la economía. 2. Combatir la inflación. 3. Establecer como prioridad las políticas de aliento a la producción y generación de trabajo digno. 4. Rediseñar el sistema financiero. 5. Impulsar una reforma tributaria integral progresiva. 6. Establecer un estricto control estatal del comercio exterior. 7. Plena recuperación de la soberanía sobre el río Paraná y puesta en marcha del canal Magdalena. 8. Restauración de un Poder Judicial ecuánime. 9. Por el derecho a la comunicación democrática. Estos serán los nueve puntos centrales del documento que se leeraá sobre el escenario, donde además habrá un orador representando a cada espacio convocante.

Que hablen Moyano, Palazzo y Yasky ya de por sí dará un peso político sustancial a la movilización, pero más aún si también lo hiciera Máximo Kirchner. La grilla aún no estaba definida, cuestión que se terminará de resolver en una última reunión que se hará este domingo. Como anticipo, el ministro bonaerense Andrés Larroque evaluó como "caído" el acuerdo con el FMI, casi al mismo tiempo que el ministro Sergio Massa estaba reunido con las autoridades del organismo. El mensaje también buscará marcar las diferencias con lo que harán los gordos de la CGT. "Están mirando otra película. Están pensando en que hay que armar una especie de cooperativa para ir por los cargos de la próxima elección, y la verdad es que los cargos se van a desprender de que podamos ganar y ganar va a depender de que podamos resolver los problemas”, subrayó Yasky en diálogo con El Destape Radio.

Sin comulgar ni con unos ni con otros, los "Cayetanos" organizaron su propio 17 de Octubre en La Matanza, la capital del peronismo. Será en modalidad "cabildo abierto", donde se escucharán a más militantes que dirigentes, un poco para emular a aquel pueblo movilizado de 1945. Se trata de organizaciones sociales de importante poder de movilización, alineadas con la Casa Rosada. "Entendímos que en la convocatoria a la Plaza de Mayo no estaba expresada la totalidad del Frente de Todos", explicó Fernando "Chino" Navarro, referente del Movimiento Evita, para justificar la actividad separada en el estadio de Laferrere. La elección del lugar no es casual, porque desde hace tiempo se rumorea que el Evita busca presentar una lista propia para competir en La Matanza, por eso forman parte de quienes quieren que se mantengan las PASO. En eso coinciden con Alberto Fernández y con la CGT.

Convencido de que su postura debe ser la de garante de la unidad del Frente de Todos, el Presidente no participará de ninguna de estas tres movilizaciones. Estará en el municipio de Cañuelas donde será recibido por la intendenta Marisa Fassi para inaugurar obras viales junto al ministro Katopodis y el resto de su gabinete. También es de suponer que participará el gobernador Axel Kicillof junto a funcionarios bonaerenses. "A mí me parece que lo más importante es que el 17 de octubre va a haber muchas plazas y muchos actos en todo el país y en todos esos actos y plazas va a haber peronistas recordando esa fecha tan importante. Fundamentalmente, apuntando y reafirmando lo mismo que pusieron en disputa aquellos argentinos aquel 17 de octubre: que una Argentina para pocos no es viable”, sostuvo Katopodis, en diálaogo con la AM750.

En los últimos días, con la designación y acto de jura de tres nuevas ministras y con un mensaje de cierre del Coloquio de IDEA reivindicativo de su gestión, el Presidente buscó recuperar protagonismo, una manera de advertir que no hay que dejarlo de lado en las especulaciones electorales. "Alberto se ha ganado la posibilida de protagonizar y de ser parte fuertemente de esa mesa de decisión", fue otra declaración de Katopodis, en este caso sobre la resolución de las candidaturas. Mientras tanto, como es habitual en ella, Cristina Kirchner no formará parte de ninguna de las movilizaciones por el Día de la Lealtad, pero su nombre seguramente estará entre los más repetidos en la Plaza de Mayo. En Gobierno igual aguardaban alguna intervención de la vice, probablemente a través las redes sociales. Hace tiempo que se mantiene en silencio y se sabe que cuando aparece siempre es para decir algo sustancial.