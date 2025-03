8M: el gobierno de Milei desmanteló el programa 1000 días y pone en peligro a madres y bebés 

8M: el gobierno de Milei desmanteló el plan 1000 días y pone en peligro a madres y bebés

El plan de la motosierra del gobierno libertario de Javier Milei para lograr el déficit cero generó el mayor ajuste aplicado en los últimos 30 años, según un reciente estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Dentro de esa “licuadora” -la no actualización del presupuesto 2024- y los recortes deliberados, las políticas de cuidado destinadas a mujeres, disidencias y las infancias fueron las más ajustadas: el 90% de los programas y planes fueron recortados, desmantelados, derogados o están en riesgo. Entre los programas que desmanteló La Libertad Avanza se encuentra el programa Mil días de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, sancionada por unanimidad en ambas Cámaras de Congreso y votada el mismo día que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020. Profesionales de la salud denunciaron que el programa no cumple los objetivos de la ley. Asimismo, apuntaron que el plan se redujo a una prestación de Anses que no llega a todas las madres en estado de vulnerabilidad y que las fórmulas de leche para niños y niñas prematuros no se están brindando con continuidad en los hospitales públicos.

La Ley N° 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud Durante el Embarazo y la Primera Infancia fue sancionada por unanimidad en el Congreso Nacional en diciembre de 2020 y reglamentada en agosto de 2021. La ley fue diseñada para fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y de niñas y niños en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos del Estado Nacional en materia de salud pública y derechos humanos. El objetivo de la ley es disminuir la mortalidad materna e infantil, reducir la malnutrición y la desnutrición, proteger los vínculos afectivos tempranos para un adecuado desarrollo físico y emocional, prevenir la violencia y promover la salud de manera integral. Esta ley establece como prioridad la intervención en el embarazo y hasta los 3 años de vida-periodo caracterizado como los 1000 días, siendo el curso de vida en el que ocurre la mayor aceleración del crecimiento, la más intensa adquisición de las funciones progresivas e integradas, y la generación de las bases para el desarrollo y la autonomía.

Desarticulación y enfoque parcial del programa mil días y cientos de vidas en peligro

En la cuarta edición de La cocina de los cuidados, el informe de Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que el plan 1000 Días perdió integralidad y se recortaron la entrega de insumos como gammaglobulina, medicamentos para hipertensión, paracetamol, hierro, leche de fórmula: todos fármacos para cuidados durante el embarazo y el primer año del binomio madre-niñx en las provincias. Asimismo que “las acciones de coordinación e integralidad cerraron 2024 con 0% de ejecución”.

Según el informe, el programa Mil días no cumple con la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia y el plan, que integraba diversas áreas para garantizar los primeros cuidados a madres e hijxs, se disolvió. En este marco, se descontinuó la "etiqueta presupuestaria específica” en el Presupuesto público, marca que identificó y ponderó la inversión del Estado Nacional en el cuidado integral de la población objetivo de la Ley considerando a esta herramienta útil tanto para el análisis como para el monitoreo del Plan.

En diálogo con El Destape, Gabriela Bauer, la ex Directora de Salud Perinatal del Ministerio de Salud de la Nación, detalló que el programa se desarticuló y solo quedaron líneas sueltas del programa en algunas provincias. “Al desarmarse las mesas intersectoriales 1000 días que estaban conformándose en las provincias se regresa a la visión parcial y fragmentada de los cuidados que requieren las personas en ese curso vital”, apuntó y detalló: “Aumentan las barreras de acceso a la salud, a la protección frente a la violencia, a la seguridad social. Aumenta la desigualdad con las consecuencias tanto directas en cada persona, como en los indicadores (mortalidad materna, mortalidad infantil, malnutrición entre otros)”.

Bauer apuntó que además "de desarmar las mesas, de despedir a los promotores comunitarios tampoco hubo capacitación y fortalecimiento de equipos. “1000 días fue sinónimo de capacitaciones y encuentros entre sectores, acorde a lo establecido por la ley". La profesional enfatizó que desde este gobierno no hubo ninguna capacitación y "redujeron el Plan 1000 días a las prestaciones 1000 días de Anses (son solo un componente del plan) que están vigentes" pero alertó que "no están accediendo las mujeres con mayor necesidad, las más aisladas ya que cerraron oficinas de Anses de los lugares donde más se requiere el Estado”, denunció.

La importancia del Programa Mil días

En una carta firmada por profesionales de la salud, expusieron cuáles fueron los alcances del programa entre 2021 y 2023, allí detallaron que la “ley recupera el papel fundamental del Estado en la ejecución de políticas publicas que garanticen equidad en el acceso al cuidado integral de la salud mediante la ampliación de derechos vinculados a la seguridad social, a la identidad, a la información y capacitación comunitaria, a la salud integral y a la protección en situaciones especificas de vulnerabilidad”.

A lo largo de los 2 primeros años del Plan 1000 días (2022 y 2023), con las 24 jurisdicciones del país se firmaron convenios de adhesión al Plan entre los Ministerios de Salud provinciales y el Ministerio de Salud de Nación. Se definieron indicadores prioritarios y se creó, en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), la Comisión 1000 días para el seguimiento del plan. Según detallaron, “se conformaron Mesas Nacionales para planificar las políticas públicas para el abordaje integral del Desarrollo Infantil y de la prevención de la Prematurez. En estas mesas se logró consolidar la capacidad instalada para dar asistencia técnica a las jurisdicciones, generar publicaciones como punto de partida para líneas programáticas, y fundamentar los procesos de licitación para la compra y la distribución de bienes de consumo y capital, sostuvieron.

Otra tarea de la UC fue la de gestionar capacitaciones comunitarias y encuentros intersectoriales. En tal sentido se desarrolló el Curso de Formación Virtual para Agentes Territoriales involucrados en el Plan 1000 días, con tutoría y acompañamiento totalizando 650 personas de las 24 jurisdicciones.

“La agenda de prevención y abordaje de las violencias se materializó en la Guía de acompañamiento en la crianza, en capacitaciones sobre parto respetado, en el Consenso para la Primera Hora de Vida, en la definición de la ventana de oportunidad de los 18 meses de vida, y en la formación de agentes comunitarios y de equipos de salud de todo el país”, agregaron.

También se efectivizó la transferencia monetaria a través de ANSES a las titulares de la AUH y AUE, destinada a complementar el acceso a alimentos saludables en las personas gestantes y en las que amamantan. Esta asignación, llamada apoyo alimentario 1000 días, -es solo lo que continúa vigente-. Simultáneamente, se implementó la compra desde el Ministerio de Salud de la Nación y distribución a todo el país de fórmula de inicio para lactantes que no acceden a alimentación con leche humana.

También se creó una política para la prevención de la anemia en los primeros años que induyó la producción nacional de un suplemento nutricional de fumarato ferroso y otros micronutrientes (Fierritas), la compra y distribución a centros de salud y capacitaciones para la implementación progresiva, comenzando en zonas con mayor prevalencia de anemia. "Fierritas" es un suplemento de hierro con evidencia de mejor tolerabilidad que la forma farmacéutica de hierro disponible hasta la actualidad.

Sin insumos ni leche para prematuros en los hospitales

En este marco, profesionales de la salud (resguardamos sus identidad por seguridad) indicaron a este medio que desde Ministerio de Salud desarticularon cada una de las políticas alcanzadas por el programa, siendo la provincia de Buenos Aires una de las más afectadas, y también dejaron de comprar algunos insumos clave para disminuir mortalidad materna ( misoprostol para maternidades), medicamentos para prevenir prematurez ( progesterona micronizada), para prevenir muerte domiciliaria ( dejaron nuevamente de comprar y distribuir cunas). “En los hospitales de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional no está cumpliendo con la ley y la ausencia es total para con este plan“, apuntaron fuentes del Ministerio de salud bonaerense en diálogo con El Destape.

“Tampoco se iniciaron compras nuevas de equipamiento para maternidades del país. Se terminó de distribuir lo comprado en el gobierno anterior. Cada proceso de estas compras complejas dura aproximadamente 3 años. En tres años el equipo de las instituciones quedará obsoleto”, agregó Bauer.

En tanto, los procesos de otras compras como fórmula de prematuros comenzaron a demorar y “pasan varios meses sin que llegue la fórmula a quienes tienen que llegar”. Es que Nación era el encargado de distribuir, a través del “Plan 1000 días”, leche de prematuros a hospitales que las entregaban a las familias. En esta línea, en un reciente informe en DiarioAr, una madre reveló que una familia llegó a sacar un préstamo de $4 millones para sobrellevar los gastos para la compra de leche formulada especialmente para bebés prematuros, de las cuales cada lata tiene un costo de entre $70.000 y $80.000 y dura una semana.

De esta manera, el plan 1000 Días perdió integralidad y el gobierno de Javier Milei tomó como principal política de su agenda social la actualización del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo, asignación por la cual el Gobierno de Javier Milei, da el extra que cobran las titulares de la AUH por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como Complemento Leche, que se liquida a todas las titulares de la principal prestación del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con niños en edad de lactancia y a todas las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Sin embargo, según el informe del Cels, por el recorte en el tope de ingresos y los puestos de trabajo formales perdidos, 975.689 de niños y niñas quedaron fuera de la asignación familiar en el primer año de gestión. Además, el gobierno produjo un descalce entre el monto de la Asignación Universal por Hijo –hoy $98.128 total y $78.500 en mano cada mes– y el monto de la categoría más alta de la Asignación Familiar –que es de $49.066–, lo que en sus propios criterios podría estar incentivando permanecer en la informalidad.

“Se desarmó la unidad coordinadora 1000 días que la Ley establece en el Ministerio de Salud, donde se generaban los consejos intersectoriales para priorizar las políticas. Se desmanteló la esencia y la operatividad del plan y quedan líneas sueltas. El impacto ya comenzó y se reflejará en indicadores en 1 o 2 años. Los gobiernos provinciales no están tomando en cuenta el daño irreparable que implican estas acciones, omisiones y negligencias, cerró Bauer.