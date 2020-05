La ex pareja de Sebastián Villa dijo que "perdió un embarazo" por los golpes

La ex pareja del futbolista de Boca, Sebastián Villa, amplió su denuncia contra el jugador de fútbol y relató que "por culpa de los golpes" perdió un embarazo porque tuvo un "sangrado importante".

En una entrevista con Crónica TV, Daniela Cortes ratificó la violencia de género del delantero de Boca y agregó que "según los médicos que me atendieron y me hicieron una ecografía vieron que hubo embarazo, pero ya no había feto".

La denuncia que recayó sobre el delantero de Boca se conoció durante la semana y la Justicia tomó la iniciativa de prohibirle el acercamiento al jugador de fútbol. La restricción es de 1500 metros.

Con respecto a la última situación, Cortés reveló que Villa empezó hablando con la madre de ella y "cuando cortó la llamada me empezó a pegar. Me tiró del pelo, me tiró al piso. Puños, patadas, estaba descontroladisímo".