Garrigós: "El día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos"

La flamante Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, advirtió que "el día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos".

En declaraciones a El Destape Radio, la ex jueza fue contundente en su pronóstico y lo asoció a las consecuencias económicas y sociales que dejará la pandemia. "Será contra la propiedad por la situación económica", señaló. Además, aseguró: "Las instalaciones sanitarias del Servicio Penitenciario no son suficientes. El Presidente me ha dado total libertad y me ha asegurado que cuento con todo su apoyo para reformar el Sistema Penitenciario y adecuarlo al siglo XXI".

En relación a esto último, marcó que "la pena no es castigo" y habló sobre sus objetivos en la nueva función: "Quiero trabajar con los Patronatos de Liberados para que cuando las personas salgan puedan afrontar la nueva vida en otras condiciones".

"El Presidente sabe como yo todo lo que hay que hacer en el Servicio Penitenciario. El tema no es lo que hay que hacer sino las limitaciones que hay. No es tan fácil cambiar estructuras tan consolidadas. Hay que cambiar cabezas. Hay reglamentos del Servicio Penitenciario que han sido declarados inconstitucionales y hay que cambiarlos", afirmó Garrigós.

En ese sentido, Garrigós subrayó: "Si hay causas judiciales que involucran personal penitenciario hay que tomar medidas administrativas y hacer sumarios. Hay que adecuar el funcionamiento y la estructura del Servicio Penitenciario a los estándares que define Naciones Unidas". Asimismo, sumó: "Ahora hay 11.000 presos en el Sistema Penitenciario Federal, se bajó mucho durante la pandemia. Eso desinfló un poco la olla a presión".

Sobre la llamada “liberación de presos”, la interventora aseveró: "No hubo liberación masiva de presos. No pasó", "No hubo bandas de delincuentes corriendo por las calles", "La gente de tiene miedo a los presos. Dejan de ver que los presos son personas", "Los presos son parte de nosotros mismos. Cualquiera de nosotros podría estar en esa situación" y "La cantidad de presos no depende del Servicio Penitenciario Federal, depende del Poder Judicial. No podemos controlar el ingreso ni el egreso".