Los mil y un usos de "La Ruta del Dinero" que no era K

Las coincidencias entre los movimientos en la causa que dio inicio al lawfare en 2013 con el pago a los Fondos Buitre y la amnistía para evasores durante el gobierno de Macri, que también armó operaciones de inteligencia para desplazar al juez del caso.

El 2013 fue un año clave para el lawfare. Fue el puntapié de 10 años ininterrumpidos en los que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que vivir en estado de defensa judicial permanente pero no por cuestiones que figuran en el Código Penal sino en los balances empresariales. El lawfare es una forma de imponer una política económica, no tiene nada que ver con las leyes sino con la disputa de poder con las corporaciones. Que su inicio coincidiera con el segundo gobierno de CFK, donde los trabajadores alcanzaron una participación del 51% en el ingreso nacional no es casual. Eso no ocurría desde 1974, 40 años antes, y aún cuando las grandes empresas del país ganaran dinero (incluso más que con Mauricio Macri) era un mal ejemplo de época. El lawfare fue la forma de desterrarlo, tanto durante los últimos años de kirchnerismo como durante el gobierno de Macri, donde se utilizó sistemáticamente para tapar las medidas económicas regresivas. Siempre se trata de la ruta del dinero. Lo que hicieron fue indicar una ruta inexistente para no tener tráfico en la propia.

Hubo dos chispazos que encendieron la pradera del lawfare en 2013: uno lo prendió Cristina, el otro el Jorge Lanata; uno fue la firma del Memorádum de Entendimiento con Irán, el otro fue la fábula de "La Ruta del Dinero K". Ambos fueron avivados por la triple entente de Comodoro Py-Agencia Federal de Inteligencia-Embajada de Estados Unidos, apoyados por Fondos Buitre y direccionados por el Grupo Clarín como vocero el gran empresariado local.

Cronológicamente fue primero el Memorándum con Irán, en enero de 2013. Es tan corto como poco leído: solo habilitaba a que el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral viajaran a Irán a interrogar a los imputados por el atentado a la AMIA. Nada más. CFK conocía el tema y sabía de los encumbrimientos del atentado: en el 2000, siendo senadora, había firmado en soledad un dictamen que denunciaba el direccionamiento de la causa por parte de servicios de inteligencia y el Poder Judicial. Pese a esto fue acusada de pactar la impunidad de los acusados iraníes e incluso de traición a la Patria.

La causa judicial la digitó el juez Claudio Bonadio; la pata mediática Clarín y sus satélites. Pero lo notable, que se repitió en el caso de "La Ruta del Dinero K", es que parte de las operaciones mediáticas contra CFK por la firma del Memorándum fueron financiadas por los Fondos Buitre que no aceptaban la renegociación de deuda aceptada por el 92,4% de los acreedores privados del país. El entonces canciller Héctor Timerman, que intervino en el Memorándum, había logrado una resolución de la ONU acompañada por 136 países para regular las reestructuraciones de deuda soberanas y frenar las presiones de Fondos Buitre. Nunca se lo perdonaron, lo que explica la saña con la cual fue tratado en esta causa. Incluyó una denuncia por traición a la Patria y el impedimento de tratarse correctamente un cáncer, lo que desencadenó su muerte.

¿A los Fondos Buitre les interesaba la verdad sobre el atentado a la AMIA? No. Su único objetivo era limar el poder de la persona que se negaba a entregarles más dinero que el que les correspondía. La campaña fue exitosa: lograron que Macri ganara las elecciones y les pagara aun más de lo que pedían.

La Ruta del Dinero Buitre

El 8 de abril de 2013 CFK anunció el envío de una serie de proyectos al Congreso para una Reforma Judicial. El 14 de abril, a los 6 dias de ese anuncio y a pocos meses de la firma del Memorándum, Lanata vilvió a la televisión en Canal 13 y publicó “La Ruta del Dinero K”, un show mediático armado con declaraciones guionadas de Leonardo Fariña y Federico Elaskar donde afirmaban que Lázaro Báez era el testaferro de los Kirchner.

No era cualquier contexto. El 17 de abril la Cámara Civil y Comercial dijo que el artículo 45 de la Ley de Medios (que limitaba la cantidad de licencias de un grupo) era inconstitucional. El mismo día pusieron la figura de “asociación ilícita”, usada en cada causa contra CFK, en el expediente armado de “La Ruta del Dinero K”. El 18 de abril la oposición y los medios organizaron una marcha contra el Gobierno. Las consignas eran contra la corrupción y el avance sobre la Justicia. Todo lo que Clarín ponía en tapa.

El primer uso de "La Ruta del Dinero" que no era K fue justamente enturbiar la discusión sobre la Reforma Judicial. Los proyectos tenían una buena intención: elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura, publicidad de las causas judiciales en trámite, regulación de las medidas cautelares, más Cámaras de Casación, libre acceso a las declaraciones juradas de los jueces y regulación del ingreso democrático al Poder Judicial. La praxis política fue deficiente, con cero articulación con sectores que trataban el tema hacía rato y marcaban errores en los proyectos. El final cantado: la Corte Suprema anuló todo lo votado por el Congreso. Pero fue apenas el primero de los mil usos de esta causa.

El fiscal Guillermo Marijuán le dio impulso al caso enseguida. Lanata sostenía domingo a domingo su show con una réplica de una bóveda que abría para adentro, un piloto que dijo que llevó dinero al sur y la declaración de Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, que dijo en televisión que vio bolsos con dinero para vender más libros y luego se desdijo cuando declaró ante la Justicia.

Los Fondos Buitre fueron un punto de contacto entre ambas causas: así como financiaron campañas por el caso Memorándum también empujaron "La Ruta del Dinero K". Clarín puso en tapa el 9 de octubre de 2014: "Contraataque buitre: revela más cuentas de la ruta del dinero K". ¿Qué interés tenían los Fondos Buitre en el tema y porque contraatacaban en un expediente que no los involucraba? Lo mismo que con el Memorándum: limar al gobierno K para cobrar más.

"La Ruta del Dinero" que no era K en 2013 fue el preludio del lawfare que luego se usó para encubrir las políticas económicas de Macri. Con su llegara a la Casa Rosada la sincronía entre "La Ruta del Dinero K" y otras causas del lawfare y el pago a los Fondos Buitre fue evidente: hicieron coincidir el acuerdo y el tratamiento parlamentario del acuerdo con los Buitres con la primera citación a indagatoria a CFK, la operación de que Nisman fue asesinado por un grupo vinculado al gobierno kirchnerista, el armado de la causa “La Ruta del dinero K” incluida la filtración al Grupo Clarín de un video en la financiera de Lázaro Báez, la persecución a Cristóbal López y la campaña para imponer la ley del arrepentido. Todo estaba relacionado.

El 2016 fue año bisiesto. El 29 de febrero Daniel Pollack, mediador de los Fondos Buitre, anunció un acuerdo con NML Elliot, el fondo que comandaba Paul Singer y que fue el principal lobbista contra CFK. El acuerdo fue pagarle 4.653 millones de dólares, una quita apenas del 25%. Pollack aclaró que el acuerdo estaba “sujeto a la aprobación del Congreso de argentina y, específicamente, al levantamiento de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, dictada bajo la administración anterior y que no permitiría este acuerdo”. O sea, todo el trámite parlamentario del acuerdo con los Fondos Buitre era clave. Por eso era preciso el lawfare, tanto en la previa como durante y posterior de las votaciones. Y fue uno de los mil usos de "La Ruta del Dinero" que no era K.

Para pagarle a los Fondos Buitre Macri tenía que lograr 2 cosas: derogar 2 leyes y emitir deuda por 15.000 millones de dólares. La avanzada mediática y judicial era imprescindible. En marzo de 2016 comenzó el tratamiento del pago a los Buitres en el Congreso. La atención tenía que estar en otro lado. El 12 de marzo el propio Macri dijo en televisión que la AFIP buscaba embargar a Cristóbal López y amenazó que si no se le pagaba a los Fondos Buitre habría “ajuste o hiperinflación”. Se pagó con creces y hubo ambas.

El 15 de marzo la Cámara de Diputados tenía que aprobar el pago a los buitre. El mismo 15, mientras en diputados se votaba una real defraudación al Estado, el pago de más a un grupo de Fondos Buitre, el Grupo Clarín publicó el video de la financiera La Rosadita, otro capítulo del armado de la “Ruta del Dinero K”. La tapa de Claŕin del 16 de marzo estaba partida en dos: arriba, grande, con imagen, el video de la financiera de Báez; abajo, mas pequeño: "Derrota K en Diputados: avanzan con la ley para salir del default". Eufemismos del pago a los buitres.

El tema Buitres pasó al Senado. La presión mediático-judicial se agudizó. El 16 de marzo citaron a indagatoria al hijo y al contador de Lázaro Baez por “bolsos con plata”, título central de Clarín para tapar un tema menor, el megaendeudamiento. “La Ruta del dinero K”, “Bolsos con plata”, “Lázaro Báez”, “Cristóbal López”, una ex secretaria de Néstor Kirchner que fabuló sobre unos bolsos, Nisman, esos fueron los temas centrales de la prensa de lawfare en los días previos a que el Senado tratara el acuerdo con los Buitres.

Macri aportó lo suyo: el 19 de marzo dio una entrevista por sus 100 días de gobierno y dijo que los jueces tenían que terminar con la impunidad.

El 31 de marzo el Senado votó el pago a los Buitres. Mientras sesionaba el Senado, Macri fue a TN y prometió impulsar la ley del arrepentido. Necesitaban uno, dos, mil Fariñas. Claudio Savoia en Clarín publicó que “La sociedad exige corruptos presos ya”.

A los pocos días CFK fue citada a 8 indagatorias juntas por el juez Bonadio para el 13 de abril. El mismo día la Justicia de Estados Unidos destrabó el pago a los Fondos Buitre. Todos miraban a Comodoro Py. Demasiadas coincidencias.

Los días siguientes fueron la preparación del megaendeudamiento. El 18 de abril procesaron a Lázaro Báez. El 19 de abril Clarín puso en tapa que “Los mercados ofrecen al país 67.000 millones y es récord” y que “Argentina regresa a la financiación internacional”. No dijeron que eso era todo para la fuga.

El mismo 19 el gobierno de Macri tomó deuda por 16.500 millones de dólares para entregarle a los Fondos Buitre. Pero la nota de tapa de Clarín, con foto y todo, fue que detuvieron al abogado de Báez mientras en sus canales de cable pasaban más declaraciones de Fariña.

El 22 de abril Argentina le pagó a los Fondos Buitre. La tapa de Clarín fue que “Implican a tres bancos y nueve financieras en la ruta del dinero K”. "La Ruta del Dinero K" una y mil veces.

El 23, Clarin puso en tapa “Argentina les pagó a los fondos buitre y salió del default tras 14 años”. Pero la foto de tapa fue el abogado de Lázaro Baez con chaleco antibalas y casco y otro título una denuncia de que Milagro Sala le daba plata a Máximo K. El domingo 24 de abril ya el titulo de tapa era “Ruta del dinero K: la Justicia tiene pistas sobre bóvedas”. Nada de los buitres. El 25 siguieron con los desvíos de Milagro a Máximo K, con Bonadio que avanzaba sobre los hoteles de CFK y más de “La Ruta del dinero K”. A los pocos días Marijuán se fue a excavar al Sur en búsqueda de dinero enterrado por CFK. Fue tapa de Clarín.

El 1 de mayo Fariña dijo que “Néstor y Lázaro se robaron un PBI entero”. Marijuán siguió con sus excavaciones en la Patagonia pero no lo encontró. El 2 de mayo Bonadio les abrió una causa a CFK y Máximo K por enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito era el de los Fondos Buitre, pero los encausados fueron CFK y su hijo. Los mil y un usos de "La Ruta del Dinero K".

Que no se note el blanqueo M

La distracción sobre el pago a los Fondos Buitres no fue el último uso de "La Ruta del Dinero" que no era K. Jugaron esa carta también para blindar la amnistía para sus amigos y familiares evasores (conocido como blanqueo) que Macri disfrazó de reparación histórica para los jubilados.

El 26 de mayo de 2016, el día previo al anuncio del blanqueo, Leandro Báez (hijo de Lázaro) lanzó la operación sobre la falsa reunión del juez Sebastián Casanello con CFK en Olivos para desplazarlo de la causa por "La Ruta del Dinero" que no era K. Todo fue armado desde la AFI con testigos truchos y una enorme operación de prensa liderada por Lanata, que acusaba a Casanello de “tortuga” por no avanzar contra CFK justamente en la causa que él había armado y que no le había tocado a los jueces manipulables, Bonadio y Ercolini.

El blanqueo se comenzó a tratar en diputados el 2 de junio de 2016. Clarín lo puso en tapa, pero la foto fue del fiscal Marijuán que seguía buscando PBIs enterrados en la Patagonia. Al día siguiente del inicio del trámite parlamentario del blanqueo Macri publicó el informe “El Estado del Estado”. El eje era hablar de la herencia de Cristina. El 5 de junio Clarín puso en tapa “Nuevas pistas de la conexión de Cristina con el juez Casanello”, reunión que nunca existió pero que sirvió para desviar la atención del tratamiento del blanqueo.

El dia de votación del blanqueo en diputados era el 16 de junio. El 14, dos días antes, apareció José López con bolsos con dinero en un convento. No tenía forma de justificarlo y fue bien condenado. Lo que nunca se investigó fue el origen de ese dinero (cuya única pista es que pasó por el banco manejado por un ex tesorero de Boca en la era Macri) ni por qué justo decidió moverlo ese día. Muchas coincidencias. El 15 de junio el Senado aprobó los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para la Corte, con el aporte inestimable de Miguel Ángel Pichetto, luego candidato a vicepresidente de Macri.

El día que se trataba el blanqueo en diputados la tapa de Clarín fue con José López con casco. Entera. Al día siguiente, le dedicaron toda la tapa a que “Báez dijo que Casanello visitó a Cristina en Olivos” y a una foto del Papa Francisco que miraba como alimentaban un tigre con mamadera. En los medios no se hablaba del blanqueo, sólo de José López.

El 27 de junio el juez Ercolini levantó el secreto fiscal de CFK en causa Hotesur. El 29 el Senado aprobó la ley de blanqueo. La tapa de Claŕin al día siguiente puso que “El crecimiento en la era K fue mucho menor al que habían anunciado”, celebró la recepción de Rosatti en la Corte e informó que la Cámara Federal ordenó verificar si Casanello estuvo en Olivos con CFK, algo falso. Otra vez "La Ruta del Dinero" que no era K.

El 30 de junio, la Cámara Federal ordenó investigar a Cristina en el caso Báez. O sea, al día siguiente de que se aprobara el blanqueo van por CFK. “La Secta Acorralada”, publicó Lanata, que tiene el copyright de varias de estas operaciones.

Las mil y una causas del lawfare.