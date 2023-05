Elecciones 2023: Saber leer

Si el país fuera lo que Clarín dice que es

La gente se estaría matando por la calle

Raúl Alfonsín

¿Qué quedó del clima antiperonista creado por el sistema de medios opositores metropolitanos?

Señala Marcelo Falak: “Entre lo votado hasta el momento, el peronismo ganó en La Rioja y La Pampa, mientras que fuerzas provinciales que no tienen drama en negociar con los oficialismos nacionales de turno lo hicieron en Salta, Neuquén, Río Negro, Misiones y Tierra del Fuego. Lo que aparece poco es Juntos por el Cambio. JxC se impuso con contundencia en Jujuy y ayer obtuvo un desempeño muy meritorio en La Pampa, pero en ambos casos se da la peculiaridad de que la marca tuvo fuerte impronta radical. El PRO… poquito. Sin embargo, nuevamente, las esperanzas del partido amarillo se centran en otros distritos, sobre todo en CABA.”

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por otra parte, tampoco la opción Libertaria tan sobre representada en los medios opositores (a punto de ser capaces de plantear la división nacional en tres tercios) parece haber funcionado.

Los representantes de Milei obtuvieron el 15,5% en La Rioja portadores del apellido Menem, que es una marca provincial en sí misma en la provincia, 9,1% en Río Negro, 8,2% en Neuquén, 7,4% en Tierra del Fuego, 3,2% en Jujuy, 2,3% en Salta, 0,4% en Misiones, nada en La Pampa y todo hacía prever que, tanto en San Juan como en Tucumán, el fracaso Libertario hubiera sido notable.

Agreguemos que la intervención de la Corte Suprema, aparato represivo de Estado que hoy coordina a la oposición, impidió otros triunfos peronistas de magnitud en Tucumán y San Juan, y así evitó que el discurso antiperonista metropolitano suene aún más inverosímil.

Para aproximar aún más la magnitud de la victoria y la ineficacia del clima antiperonista creado por los medios opositores, en San Juan el PJ ganó el 75% de los municipios, en Salta Capital el frente encabezado por Emiliano Durand “Vamos Salta” con eje en el Partido Justicialista Salta, puso fin al ciclo “romerista” representado por Bettina Romero. Aún más, la demonizada organización La Cámpora logro la reelección de cinco intendentes:

* Walter VuotoTDF en Ushuaia,

* Luciano Di Napoli en Santa Rosa,

* Martín Pérez en Río Grande,

* Daniel Harrington en Tolhuin y

* Saúl Echeveste en Telén.

En suma, los problemas socioeconómicos, en el marco de las condicionalidades que impone el incumplible acuerdo con el FMI existen. Como señalara Máximo Kirchner en el último congreso del PJ Bonaerense:

“Hoy, con 40 por ciento de pobreza y 6 por ciento de desocupación resulta más que obvio que hay compañeros que tienen un recibo de sueldo, un salario en blanco que están por debajo de la línea pobreza. El peronismo no puede mirar para otro lado cuando estas cosas suceden.

Es hora, y entiendo… y entiendo también muchas veces cuando algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija. Y tienen razón, tienen tanta razón que fue con el gobierno de Néstor Kirchner, allá por el 2003, 2004 que volvieron las paritarias a la Argentina. Miren si no sabremos que es mejor la paritaria que la suma fija. El problema es que nuestra gente tiene urgencias, entonces lo que uno les pide con toda humildad a los compañeros de los sindicatos y de la CGT es que más allá de que todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija nuestra gente necesita una mano ahora, necesita una mano ya para poder afrontar los abusos del poder económico que vemos reflejados también en los precios…

Quizás un día logremos que el FMI le explique a los habitantes de la Argentina por qué prestaron la cantidad de plata que prestaron y cómo evaluaron que ese dinero iba a ser devuelto. La plata que le dieron a Mauricio Macri no fue para mejorar el desarrollo de la Argentina, no fue para más y mejor innovación tecnológica. No fue para la industria. Fue para la timba financiera y para ver si un inútil ganaba una elección. Y pasó que ni siquiera con 50 mil millones de dólares pudo ganar la elección”.

Esta realidad socioeconómica tan difícil, sin embargo, no habilita el crecimiento de la oposición que, es notorio, hace del acuerdo con el FMI su propio programa económico.

Así las cosas, “saber leer” el resultado de las elecciones provinciales, que ya representan el 12,8% del padrón nacional de 35.815.436 de electores habilitados (equivalente a CABA y Mendoza, sumados, ver mapa) y “saber leer” medios opositores evitando su sesgo de confirmación, es necesario para imaginar escenarios electorales en general y el nacional de octubre en particular.



El sesgo de confirmación en el análisis político – electoral se refiere a la tendencia de las personas a buscar, interpretar y recordar información de manera selectiva de acuerdo con sus propias creencias, intereses y prejuicios políticos. En otras palabras, las personas tienden a buscar información que confirme sus puntos de vista existentes ya descartar o minimizar la información que contradiga sus creencias.

Este sesgo puede manifestarse de diferentes maneras en el análisis político. Algunas personas pueden buscar activamente fuentes de noticias o comentarios políticos que respalden su posición, mientras ignoran o descartan fuentes que ofrecen perspectivas diferentes. También pueden interpretar la información de manera selectiva, enfocándose en los aspectos que respaldan sus creencias y pasando por alto los que no lo hacen. Además, pueden recordar más fácilmente la información que confirma sus puntos de vista y olvidar o descartar información contradictoria.

El sesgo de confirmación puede dificultar el análisis objetivo de los eventos políticos-electorales y limitar la capacidad de las personas para considerar diferentes perspectivas y puntos de vista. Puede contribuir a la polarización política, ya que las personas se vuelven cada vez más arraigadas en sus propias opiniones y menos dispuestas a considerar argumentos contrarios.

Es importante reconocer y estar consciente del sesgo de confirmación en el análisis político para buscar una comprensión más equilibrada y completa de los problemas políticos. Esto implica estar abierto a considerar diferentes perspectivas, buscar información de fuentes diversas y cuestionar constantemente nuestras propias creencias y suposiciones.

🗣️ "Tenemos un problema de subrepresentación en los medios de comunicación que hace que haya tipos todo el tiempo diciendo 'El peronismo está a punto de desaparecer' y hay peronistas que ganan con el 50% de los votos", @robdnavarro en #Navarro2023



Acá 👉 https://t.co/Fl1WpOCVBw pic.twitter.com/nEgHETom4n — El Destape Radio (@eldestape_radio) May 15, 2023 COMPARTIR:



En suma, si las ideas son los efectos que producen, dado lo observado en esta saga de elecciones provinciales, cambiemos las ideas con que muchos “analizan” la realidad político-electoral del país.

Como bien señalara un filósofo contemporáneo, que en sus ratos de ocio se dedicaba a armar movimientos popular democráticos, “La única verdad, es la realidad”.