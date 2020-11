El poder de Acuña

Conocí a Soledad Acuña cuando recién asumió como subsecretaria en el ministerio de educación. Teníamos entonces una invitación para que 10 chicos y chicas de las orquestas infantiles de la ciudad viajen a Berlín a compartir con sus pares de Alemania 15 días de capacitaciones y conciertos. La hoy ministra hizo todo lo posible para no hacer nada. Pero no pudo.

Por la movilización de las familias, los y las docentes y la solidaridad de muchxs que fueron a los conciertos para recaudar fondos ante la actitud ministerial, allá fuimos. Al regreso en operación de prensa la funcionaria hizo que el diario La Nación bajo un significativo título: “De la pobreza a Berlín”, hiciera alarde y se vista de galardones para los que nada hizo. Corolario de esta estrategia era concertar una cita y foto con el jefe de gobierno. Pero No pudo.

Los chicos y chicas que viajaron, sabiendo del esfuerzo realizado por el colectivo de las orquestas y el nulo compromiso gubernamental se negaron a asistir y denunciaron la maniobra. Los planes de Soledad Acuña para las orquestas, consistían en repartir chinchines y toc tocs dado que los chicos pobres no solo no merecían otra cosa, sino que para ella si les das un oboe o un clarinete “se lo fuman”. Acuña no pudo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los chicos de los barrios vulnerados no solo tocan clarinete y oboe, sino que han tenido logros artísticos y musicales estupendos a través de su compromiso y dedicación junto a la de sus docentes. Ante esos logros la ministra intento abrir planes paralelos de orquestas para vaciar lo desarrollado desde dos décadas por el programa fundado en 1998. Acuña no pudo.



Las orquestas pese a la bajada ideológica de la ministra, que denigraba la posibilidad de que la música colectiva incluya y brinde posibilidades a los más necesitados, continúan ejerciendo de manera notable su recorrido Seguimos corroborando que la ministra de la derecha de la ciudad, continua coherentemente con su tarea discriminatoria hacia los más olvidados y hacia todo el magisterio.

Hoy nuevamente podemos aseverar que Acuña no va a poder.