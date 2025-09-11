Carta abierta a Leila Gianni

Se te vio entrar altanera al búnker de la LLA llamándole Fernandito al intendente Espinoza y dándote de ganadora cuando bien sabías que habías perdido y que ibas a tener que tragarte "el se te viene la noche" que en la campaña le dijiste, para verte minutos después en un video que los tuyos con muy mala leche subieron a las redes con cara de velatorio cuando te enteraste que perdiste por más de 24 puntos (parece que en la LLA no te podes fiar de nadie!) .

La crueldad, el desprecio, el insulto tiene un límite y no es gratis.

Acompañar como vos hiciste en Merlo a los que intentaron quemar la casa de una familia muy humilde tampoco.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Decirnos en la cara que lo que necesitaba nuestro barrio era que apareciera Patricia Bullrich a limpiar a unos cuántos, tampoco.

Se ve que cuando leías Conducción Política de Juan Domingo Perón no ponías mucha atención porque estabas más atenta a la foto que querías hacer viral.

Te vendría muy bien repasarlo aunque seguramente no creo entiendas demasiado.

Tampoco te servirá de mucho porque tu carrera política como la de tu actual partido (digo actual porque en tu corta vida ya pasaste por unos cuántos!: hiciste campaña por Sergio Massa pero cuando perdió te hiciste Mileista acérrima, -más casta no se consigue-), tiene fecha de vencimiento (como el yogurt) y certificado de defunción (al final resulta que los clavos no eran para el cajón del peronismo)

Quizás me equivoque pero no le calculo mucho más de un 3% (¿te suena?, ponele la música de Guantanamera y canta conmigo alta coimera, Karina es alta coimera)

Memorable canción del cubano (tranqui no lo confundas con Kicillof) José Martí que en -la versión oficial- en una de sus estrofas dice: "con los pobres de la tierra quiero mí suerte echar".

Parece que los pobres de la Matanza no quieren echar suerte con ustedes ¿sabes por qué?

No porque fueras una pésima candidata, que lo eras y lo serás, pero para ser honrados hubiera pasado lo mismo con cualquier otro/a simplemente porque nos están haciendo cagar de hambre y encima nos apalean, porque premian por sacar pensiones por discapacidad y después se las roban.

No, no nos gusta cagar en balde. Justamente por eso perdieron porque los que hicieron cloacas y agua potable fue el kirchnerismo, fue el Frente de Todos (Fernanda Miño a la cabeza en nuestros barrios populares) y ustedes quieren privatizar nuevamente Aysa y no arreglan siquiera un bache.

Nos desean el aumento de la desnutrición infantil por nuestro voto pero vetan la emergencia pediátrica.

¿Y mira por dónde, sabes quién sigue haciendo obra en nuestros barrios? el OPISU: Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la Provincia de Buenos Aires.

Te invito a venir a verlo, eso sí todavía hay casillas de madera no las prendas fuego por favor.

Si señora altanera, a la gente se la puede engañar por un tiempito pero no para siempre.

Son asquerosos, basuras en las formas y en el fondo. Vos también Leila.

Estaba por olvidarme que vos también sos alta coimera, o para decirlo con propiedad ñoqui del Estado Nacional a ese que tu partido dice combatir.

Transcribo lo que te dije a la cara y además te deje la prueba en el programa A Dos Voces de tu querido TN y que nunca desmentiste:

Estás empleada por la superintendencia de Riesgos del Trabajo por lo que cobraste el 22 abril del 2025 2.910.574, 49 pesos Gianni Leila Daniela Cuil 27....0, alta y generación de clave 1 abril 2025. Ahora será un poquito más, no?

Previamente cobraste de la Secretaria de Cultura de la Nación, del Ministerio de Capital (in)Humano (ahí si que no fuiste ñoqui sino que te dedicaste a apelar que se repartieran los alimentos que encanutaron y dejaron pudrir), Subsecretaría de Ambiente, Anses y otra vez Subsecretaría de Ambiente.

Y cómo de concejal no vas a poder vivir y según tus "principios" deberías renunciar a tu curro, podrías como Vidal empezar a buscar trabajo porque te aviso que los comedores que cerró la Petovello tras una ardua auditoría, que gracias a la diputada villera Zaracho que si patea el barro y sabe del sufrimiento de sus vecinos/as nos enteramos nunca existió, no van a poder darte la vianda para vos y los tuyos y no es mí deseo que sufran desnutrición.

Pobre Perón con una alumna tan mal aprendida, hagamos un repasito por si tenés una próxima, Dios no lo permita, puedas estar un poco más preparada y puedas ponerle corazón (calculo tenés o estoy equivocado?):

"Le prometían todo y no le daban nada. Entonces yo empleé un sistema distinto. No prometer nada y darles todo. En vez de la mentira, decirles la verdad. En vez del engaño, ser leal y sincero y cumplir con todo el mundo".

"El mundo no vive de buenas ideas; vive de buenas realizaciones".

"Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden. Yo persuadí a la gente con hechos y con ejemplos. Yo les decía: "Hay que trabajar". Pero yo le metía desde las cinco de la mañana hasta el otro día a las cinco".

"Los conductores son solamente hombres, con todas las miserias, aun cuando con todas las virtudes de los demás hombres. Cuando un conductor cree que ha llegado a ser un enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su poder; no respeta a los hombres y desprecia al pueblo. Allí comienza a firmar su sentencia de muerte".

Che Lilia, si podes llegar a Milei léele por favor ese último concepto de Juan Domingo, mal no le vendría a él y a las alicaídas "fuerzas del Cielo".

Te dejo que no quiero que llegues tarde al trabajo.

Francisco "Paco" Olveira

PD.- Como ya se que dirás esto no es propio de un sacerdote que viene de sagrado, te digo que prefiero ser un cura que viene de curar y que cuando Jesús habló de poner la otra mejilla se refería a otra cosa, no a dejarse humillar o resignarse frente a la injusticia.

Y aunque usted no lo crea Jesús también cagaba seguramente para ustedes en balde.