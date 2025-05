El canje de las letras y el balance del BCRA. qué uso se dará a los dólares

Sobre el reciente canje de la Letras del Tesoro en el BCRA existen varios puntos importantes a considerar: en primer lugar, finalmente se realizó el canje de las letras, y contrariamente a lo que se había anunciado, no se hizo al valor contable. Esto es, en definitiva, una buena decisión por parte de los directores del banco, ya que como hemos señalado en varias ocasiones, que el BCRA castigue la letra por la liquidez (y no por el emisor, como algunos sugerían) es una decisión correcta. Sin embargo, eso no implica que el Directorio pueda aceptar que el deudor pague ese monto, ya que sería un pésimo antecedente para el sistema financiero.

De todos modos, esto se considera un DEFAULT SELECTIVO por parte de las calificadoras, ya que, si los canjes de la deuda en pesos heredada durante las gestiones de Guzmán y Massa fueron calificados como un default selectivo, este caso es aún más selectivo, dado que se targeteo a un solo deudor: el BCRA. Esto establece un mal precedente para entidades como ANSES y el Banco Nación.

No obstante, es posible que las calificadoras miren para otro lado. Por eso fue acertado no canjear las letras a valor contable. También estuvo bien dejar de tratar como “papelitos de colores” a las Letras del Tesoro, que forman parte de la deuda bajo legislación local. Después de todo, esas Letras generaron la mega ganancia del BCRA por casi 20 billones de pesos !!!!! De esa ganancia, el Tesoro se quedará con 12 billones para emitir y financiar el déficit fiscal !!!

Historia conocida

Es decir, de un banco quebrado pasamos a tener una de las empresas más rentables de Argentina, casi sin escalas. Además, respecto a la emisión, lo que antes se calificaba como una política horrorosa e inflacionaria, hoy los analistas de consultoras y bancos de inversión lo llaman un "buffer de liquidez" (cuánto para aprender…)

Esta emisión para pagar déficit fiscal se trata ahora como un sustituto perfecto de emitir para comprar reservas. Finalmente, hay otro punto clave: el pasamanos por el cual los dólares del Tesoro pasan al BCRA.

Daría la impresión de que la idea es tener las manos libres para usarlos en intervenciones, en lugar de dejarlos como garantía del pago de deuda en dólares con privados y de la deuda con el FMI. Se los podría utilizar para financiar la salida del carry trade y la fuga de capitales que podría ocurrir a partir de agosto, cuando mermen las liquidaciones de la soja. Eso sería repetir lo hecho en 2018.

Las fuerzas políticas que se opusieron a esta nueva deuda de 20.000 millones con el FMI, así como las que la apoyaron como un mal menor (como la Coalición Cívica), deberían reclamar, tanto en el Congreso como ante la sociedad, que esa aberración no se vuelva a repetir.