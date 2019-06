Zanella anunció el cierre de su planta de Mar del Plata

Ante una recesión sin fecha de vencimiento y una situación económica crítica, Zanella anunció el cierre de manera definitiva de su fábrica metalúrgica ubicada en Mar del Plata.

Hace unos días el gigante fabricante de camiones IVECO, del empresario Cristiano Rattazzi, aseguró que mudará su producción a Brasil y confirmó, una vez más, el retroceso de la industria automotriz.

LEA MÁS Una empresa de Rattazzi planea despedir la mitad de su personal en noviembre

Pero ahora el golpe es para la producción de motos. La compañía que trabaja en Argentina hace 70 años, tenía cuatro plantas y más de 500 trabajadores en todo el país.

En la tarde del viernes, el presidente de la compañía, Walter Steiner, decidió que a fines de julio cerrará la planta ubicada en la costa tras varios meses de conflictos gremiales, jornadas reducidas y despidos.

Abierta desde 2014, clausurará sus puertas por la fuerte caída de las ventas que hace que ya no sea viable producir.

Según confirmó José Luis Rocha, secretario general de la UOM Mar del Plata, al diario BAE, en 2018 la planta tenía 75 trabajadores, de los cuales quedaban 25 y reducirán el número a siete hasta su cierre definitivo.

"Hace un mes que no les daban tareas y hace un año que venimos con jornadas reducidas y suspensiones programadas. Hoy nos comunicaron que cerraba", confirmó.

En enero, Steiner había advertido sobre la caída del mercado. "Ya no es viable producir y ya no tengo volumen que justifique tener una fábrica en Mar del Plata. No hay señales de recuperación, la gente está preocupada y yo también", aseguró.

La empresa aún conserva las plantas en Caseros, Cruz del Eje Córdoba y San Luis, pero Steiner, no ve salida.

"Estoy frustrado. Al principio, yo aplaudí mucho al presidente Mauricio Macri, y no me gusta ser visto como un opositor, pero como empresario me siento solo y no apoyado. Esta política económica nos afecta terriblemente, pero al Gobierno no le interesa que la industria produzca. Capaz tienen problemas más graves que resolver", confirmó el directivo.