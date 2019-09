Wos en El Destape Radio: el emotivo regalo del Indio Solari

El Wos recibió un emotivo regalo en El Destape Radio de "El Indio" Solari. Tras una entrevista con Marcelo Figueras, el cantante recibió el libro del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota autografiado por el mítico cantante.

Wos no pudo contener su emoción al recibirlo: "Qué locura. Nooo, mirá, no te lo puedo creer", mientras se tocaba el pecho, el lado del corazón. Y agregó: "Increíble, no se qué decir. Qué locura, no lo puedo creer. Gracias". El regalo conjunto fue de Solari, que lo autografió, y Figueras, autor del libro y conductor del ciclo Big Bang.

REGALO DEL INDIO SOLARI A WOS



El Indio Solari le mandó su libro a Wos.

El gusto del rapero por el Indio es conocido. En su nuevo tema, Canguro, dice: “No para de tocer trabajando doce hora’ / Cobra dos moneda’ al mes pa’ mantener cuatro persona’ / Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas / Que sin oportunidades esa mierda no funciona / Y no, no hace falta gente que labure más / Hace falta que con menos se puedan vivir en paz / Fijate de qué lado de la mecha te encontrás”.

Esta última frase pertenece a la canción "Queso ruso", de Los Redondos. Un gusto por la banda que no dudó en ocultar y que tuvo su reconocimiento.