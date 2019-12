Wikipedia salió a cruzar a Clarín por difamar a la enciclopedia virtual

Clarín hizo una nota difamando a Wikipedia y los encargados de la enciclopedia virtual salieron a cruzar al diario, que había hecho una nota sobre las biografías de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Según el matutino, las historias de vida de ambos políticos que figuran en Wikipedia fueron intervenidas por "militantes K". "Se ha desatado una insólita campaña de desprestigio contra los contenidos, acusando a la enciclopedia de sesgada y «militante»", arranca el comunicado donde responde al diario.

"La acusación se torna más grave en cuanto se individualizan datos personales de colaboradores de Wikipedia para acusarlos o sugerir vinculaciones políticas. Los colaboradores de Wikipedia son personas, trabajadores, estudiantes, investigadores, entusiastas que donan su tiempo para la construcción de conocimiento libre", continúa la respuesta.

Afirma que "quebrar ese manto de protección supone un acoso que vulnera el derecho a la intimidad de voluntarios que no son personas públicas y plantea una amenaza directa para la libre participación en Wikipedia por el temor a las consecuencias de ser expuesto."

Además, Wikipedia añade contra el diario: "No hay, en ese sentido, ni podría haber, responsables individuales del contenido de la enciclopedia, ni «autoridades» nacionales, porque nadie tiene ningún poder particular para imponer una redacción o una versión de un artículo". "Individualizar y acosar a wikipedistas puntuales es una estigmatización irresponsable que vulnera a personas sin medios para defenderse y, peor aún, impide dar información precisa sobre cómo intervenir y mejorar aquellos contenidos de Wikipedia que puedan ser pasibles de serlo", destaca.

COMUNICADO COMPLETO

Durante los últimos meses, se ha desatado una insólita campaña de desprestigio contra los contenidos de Wikipedia, acusando a la enciclopedia de sesgada y «militante» (sic) y cuestionando la existencia o redacción de algunos artículos puntuales, ofreciendo una selección caprichosa que permite en todo caso sostener un argumento parcial y maniqueo.

La acusación se torna más grave en cuanto se individualizan datos personales de colaboradores de Wikipedia para acusarlos o sugerir vinculaciones políticas. Los colaboradores de Wikipedia son personas, trabajadores, estudiantes, investigadores, entusiastas que donan su tiempo para la construcción de conocimiento libre. Los colaboradores de la enciclopedia son un colectivo inclasificable y heterogéneo: hay wikipedistas que trabajan en bancos o importantes empresas, otros que se desempeñan en el sector público, periodistas, estudiantes, jubilados y cuanta diversidad se pueda imaginar.

Muchas veces, por el riesgo que supone la exposición, eligen hacerlo bajo un seudónimo o en forma separada a su actividad profesional. Quebrar ese manto de protección supone un acoso que vulnera el derecho a la intimidad de voluntarios que no son personas públicas y plantea una amenaza directa para la libre participación en Wikipedia por el temor a las consecuencias de ser expuesto.

Wikipedia es una enciclopedia libre en la que cualquier persona está habilitada e invitada a participar. Sus artículos no son controlados por ningún consejo editorial ni proceso centralizado. No hay, en ese sentido, ni podría haber, responsables individuales del contenido de la enciclopedia, ni «autoridades» nacionales, porque nadie tiene ningún poder particular para imponer una redacción o una versión de un artículo. Tampoco están obligados sus colaboradores a ningún compromiso editorial: legítimamente pueden estar interesados más en un determinado tema o en documentar una determinada perspectiva que les sea cara. Más aún, cuando un artículo es sesgado o incompleto, existe siempre la posibilidad de completarlo, de aportar nuevas perspectivas, de sumar fuentes de información, de matizar aquello que sea necesario o de recurrir a una página de discusión para dejar un comentario. También es posible, como sucede a menudo, marcar con carteles indicadores aquellos artículos que presentan deficiencias sostenidas de neutralidad, requieren fuentes o no tienen el formato adecuado.

La enciclopedia, sin embargo, no se construye en el vacío. La participación supone la atención de ciertas reglas que guían la forma en que se construye el consenso entre distintos participantes, una política de neutralidad que obliga a reflejar adecuadamente distintos puntos de vista, la obligación de utilizar fuentes fiables y de documentar todas las afirmaciones con referencias a fuentes secundarias. Como una obra permanente, muchas veces en Wikipedia hay contenido que puede ser perfectible. La diferencia con otros soportes es, justamente, que la comunidad de Wikipedia combate activamente esos errores y permite corregirlos. La misión de la enciclopedia de buscar el punto de vista neutral no supone la determinación de una «verdad», sino la exposición balanceada de todas aquellas perspectivas que existan sobre un tema. Es un trabajo donde las motivaciones individuales muchas veces se suman para producir un mosaico de puntos de vista: Wikipedia gana en calidad mientras más diversos sean sus colaboradores. También supone entender y asumir que todos los actores son inherentemente sesgados y que la postura de un emisor particular, sea cual fuere, difícilmente podría nunca representar la «verdad» o una perspectiva excluyente.

En un escenario marcado por el fenómeno global de la desinformación, Wikipedia ofrece una plataforma excepcional para el chequeo de la información y el combate a la información falsa. Sencillamente porque si esto ocurre, lo que corresponde es señalarlo, proponer mejoras y colaborar para tener información cada vez más equilibrada y mejor curada. Nunca señalar ni responsabilizar a sus colaboradores, personas anónimas que donan su tiempo para construir un recurso que, con sus falencias y fortalezas, está libremente a disposición de todos. El modelo de construcción de Wikipedia, al permitir que cualquiera participe, corre el foco desde las personas –no importa quiénes son ni qué los motiva– hacia los procesos: cómo se redacta, cómo se construyen consensos, qué fuentes se aportan.

Individualizar y acosar a wikipedistas puntuales es una estigmatización irresponsable que vulnera a personas sin medios para defenderse y, peor aún, impide dar información precisa sobre cómo intervenir y mejorar aquellos contenidos de Wikipedia que puedan ser pasibles de serlo. En tal sentido, Wikipedia reconoce sus limitaciones y hace público su proceso de construcción de conocimiento. También merece respeto para sus colaboradores y el debido reconocimiento a una obra colectiva que, sin interés comercial y producto de la inteligencia colectiva de miles de personas, se ha ganado por libre elección de los lectores.

Convocamos, como es la misión de Wikimedia Argentina, a que cada vez más colaboradores se sumen a esta tarea. Wikipedia permite al lector empoderarse y transformarse él mismo en redactor y editor. Todos están invitados.