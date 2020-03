Luis Novaresio confesó un TOC (Transtorno Obsesivo Compulsivo) al aire de América TV. Y lo hizo en un cruce protagonizado junto a Antonio Laje: desde los estudios de La Red, el conductor radial reveló un problema por el cual su colega se sorprendió y hasta mostró su risa en vivo.

"Entre los múltiples problemas que tengo, es que no me gusta levantarme en horarios pares. Así que me despierto en horarios impares", sentenció Novaresio, quien agregó: "Me despierto a las siete menos cuarto si me dormí temprano, o a las 7:01".

"¿En serio tenés ese TOC?", le preguntó, sorprendido, Laje. Ante esta interrogación, Novaresio soltó: "Sí, tengo ese TOC. No me gusta levantarme en horarios pares, ¿está mal?". Y allí fue cuando Antonio sentenció: "Es raro, pero no importa".

"Estoy en AM 910, no saben el problema que me genera esta situación. Es un disgusto, si quiere más le voy a decir: me persigue el número 77. Y es impar, pero me persigue. Los tickets que me dan terminan en 77, tuve autos con patente que termina en 77", prosiguió Novaresio, que agregó: "Es un gran número, ¿saben lo que es en la quiniela el 77, no? Le pido que no caiga en el chiste fácil: las piernas de mujer".