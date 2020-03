Alejandro Fantino comenzó a conducir un nuevo ciclo al aire de América. Es allí donde realiza un programa de interés general y en la actualidad se encuentra tratando el tema que a todos nos acompleja: el coronavirus y su expansión. Fue entonces cuando, con dos médicos en el estudio, el presentador lanzó un insólito comentario que causó la risa de los profesionales y lo dejó en ridículo.

“Empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, yo hoy hice trabajo de jardinería en unas plantas... se los juro. ¿Me pueden dar un primer plano acá en el dedo? Mirá, está bordo”, manifestó Fantino, mostrando su extremidad averiada fruto de un accidente doméstico. A su vez, agregó: "Se me cayó una piedra encima del dedo porque claro, yo no sé de jardinería".

“Mirá que con el coronavirus no te va a atender nadie por eso. Cuidémosnos todos, no es joda. Si te pasa algo que no es coronavirus, no va a haber nadie”, enfatizó uno de los doctores, riéndose al aire de lo confesado por Fantino.

Ante esta situación, Fantino remató: “Pará, yo tengo dos médicos acá en el estudio. ¡Lo único que falta es que no me atiendan ustedes! ¡Hicieron juramento hipocrático!”.