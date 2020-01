El técnico de Lanús, Luis Zubeldía, se comparó con Susana Giménez en conferencia de prensa. La desopilante analogía se dio en el marco de una frase alusiva al mercado de pases. El video se viralizó rápidamente entre los hinchas del fútbol argentino. Sin embargo, la duda es la siguiente: ¿por qué encontró similitudes entré él y la diva macrista?

Todo comienza en la negociación que el propio entrenador entabló con Ezequiel Cerutti, delantero de San Lorenzo a quien quiere tener entre sus filas para pelearle el campeonato a River y Argentinos Juniors (está a un punto de la cima). "No sé nada. Hablé un par de veces con el jugador. Ya parezco Susana Giménez (risas), llamo y llamo pero bueno, hay veces que uno tiene una fuerza pero no la definitoria. Si no es Cerutti será otro", manifestó el DT, entre risas.

"YA PAREZCO SUSANA GIMÉNEZ, LLAMO Y LLAMO PERO NADA"#CentralFOX | Luis Zubeldía se comparó con la conductora televisiva por los inconvenientes del mercado de pases. pic.twitter.com/1DLtEsAv8g — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 22, 2020

A su vez, y ya dejando de lado la comparación con la gran protagonista de los teléfonos en la década de 1990, Zubeldía agregó: "Para todos los clubes ha sido bastante difícil. Han incorporado bien equipos que por ahí han hecho caja. Vélez y Estudiantes incorporaron muy bien".