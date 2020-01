Vernaci criticó a Brandoni y los trolls macristas salieron a criticarla

Elizabeth "La negra" Vernaci criticó y se burló en su programa del actor macrista Luis Brandoni. Con humor e ingenio, aprovechó el aire de su programa en Pop Radio, cuando comentaban sobre las expresiones del actor hacia la vicepresidente a la cual tildó de “asesina”.

Ocurre que, Brandoni llamó “asesina” a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner en la marcha en homenaje al Fiscal Alberto Nisman el pasado 18 de enero al conmemorarse el quinto aniversario de su muerte.

"Paren, lo tienen que dejar, está grande Luis Brandoni. Es un actor de la c. de la lora, pero capaz que no sabe. ¿Se acuerdan de ese audio que mandó hace poco? 'Nena, me dicen que ganamos'. Decía cualquier cosa, o sea, capaz que no está bien. No solo Gasalla envejece mal, todos vamos a envejecer mal de alguna forma", comentó la conductora aclarando que está a favor de la libertad de expresión.

Rápidamente, una serie de trolls salieron a defender al actor macrista, criticando a la reconocida locutora. Pero quien salió a cruzarla fue el director ultra cambiemita, Juan José Campanella que a través de la red social de twitter quiso destacar las virtudes de Brandoni.

Protagonizó las dos pelis más taquilleras del año pasado. 5 meses de ovación en España con “Parque Lezama”. Admirado, valiente, coherente y elegante. Háganse un favor, no se metan con Beto, los destroza con su sola presencia. https://t.co/ZR4BSYEVqq — Juan José Campanella (@juancampanella) January 25, 2020

Por esta situación Vernaci se convirtió en tendencia de la red social a causa de que miles de usuarios que coinciden con el pensamiento del cineasta la criticaron, pero ella decidió contestarle a sus detractores con un mensaje irónico: “Parece que importa mucho lo que opino en mi programa de radio”.