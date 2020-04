Vangioni le recordó a Boca la Superfinal que perdió con River y le lanzó una picante chicana

El defensor Leonel Vangioni volvió a apuntar contra Boca por perder la Superfinal de la Copa Libertadores y habló de su posible vuelta a River.

El lateral ex Newell's apuntó contra los hinchas 'Xeneizes' que se burlan del 'Millonario' por haber perdido la Superliga en la última fecha y contrarrestó con la victoria en la Superfinal de Copa Libertadores 2018. Desde México, donde juega para Monterrey, afirmó: "Ahora dicen que le ganaron el campeonato a River, pero no le ganaron a River, no le ganaron más".

"Después de Madrid, los de Boca no pueden hablar más. Porque ese fue el partido más importante de la historia", disparó el futbolista.

Si bien muchas veces se especuló con su regreso al 'Millo', el 'Piri' aún no regresó, pero aseguró que existe una buena relación con la dirigencia. "Yo no me he peleado con nadie. Mi vuelta no se dio porque no se tuvo que dar. No quiero entrar en detalles, yo tengo la mejor con todos. Las veces que fui a Argentina he ido al Monumental y me han recibido de la mejor manera", concluyó.