Valdés reveló que Cristina le pidió a Randazzo ser senador en 2017 y él no aceptó

El diputado del Parlasur, Eduardo Valdés fue el primer peronista en ir a la mesa de Mirtha Legrand tras las elecciones que le dieron la victoria a Alberto Fernández y contó al aire como fue la persecución política del juez Claudio Bonadio a Cristina Kirchner y aseguró: "En 2017 Cristina no quería ir como Senadora".

Durante la cena del sábado, el dirigente peronista aseguró que en 2015, el esperaba que la ex presidenta encabezara la lista de diputados, pero ella jamás lo consideró.

Ante la insistencia de los presentes de que la candidatura a Senadora por la Provincia de Buenos Aires en el 2017 fue una decisión para tener fueros parlamentarios, Valdés aseguró: "Se planteo el 26 de mayo que Randazzo encabezara la lista de senadores. Ella no queríaa los fueros, no quería ser candidata, quería que Randazzo fuera. Los fueros no eran la causa a fin. Pregunten a Randazzo".

Por último, Valdés criticó el accionar de Bonadio en las causas contra la ahora vicepresidenta electa: "Por qué durante 2015 y 2017 no accionó cuando Cristina no tenia fueros. Es cruel, antijurídico y nosotros lo legitimamos como que eso esta bien".